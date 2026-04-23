Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τους αγώνες με τη Βαλένθια και η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ, Έμιλι, με ανάρτησή της στα social media αποθέωσε τον Εργκίν Αταμάν για όσα έχει πετύχει στη Euroleague.

Οι «πράσινοι» νίκησαν εύκολα τη Μονακό στα play in και πήραν το εισιτήριο για τα play off, όπου θα αντιμετωπίσουν, χωρίς να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας, τη Βαλένθια με στόχο την πρόκριση στο Final Four.

Το «τριφύλλι» δεν τα πήγε καλά στην κανονική περίοδο τερματίζοντας στην 7η θέση, τώρα όμως αρχίζει το… καλό και ο Αταμάν, αν μη τι άλλο, έχει δείξει ότι ξέρει πώς να κάνει τη δουλειά, έχοντας τρεις κατακτήσεις της Euroleague από το 2020 κι έπειτα, συν ακόμη μία συμμετοχή σε Final Four.

Επιδόσεις στις οποίες στάθηκε η Έμιλι Κλαρκ, σύζυγος του Τζέριαν, η οποία δημοσίευσε μια ανάρτηση της Euroleague με τα αποτελέσματα του Αταμάν, γράφοντας: «Είτε τον μισείς, είτε τον αγαπάς, να δείχνεις λίγο σεβασμό στο πρόσωπό του».