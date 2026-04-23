Στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο Γιώργος Πάσσαρης, Διευθυντής και Ανώτερος Περιφερειακός Εκπρόσωπος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο, μίλησε στο Newsbeast και τον Σάββα Γουλόπουλο και αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της χρηματοδότησης.

Ο κ. Πάσσαρης τόνισε ότι το πραγματικό κενό βρίσκεται στη φάση ανάπτυξης των επιχειρήσεων, όταν αυτές χρειάζονται μεγαλύτερη χρηματοδότηση για να επεκταθούν. Πολλές ελληνικές εταιρείες αναγκάζονται να στραφούν στο εξωτερικό για κεφάλαια, κάτι που δείχνει την έλλειψη ικανών εγχώριων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ο κ. Πάσσαρης εξήγησε ότι το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό, αλλά πανευρωπαϊκό, καθώς τα περισσότερα ταμεία venture capital και private equity δεν διαθέτουν το μέγεθος να χρηματοδοτήσουν μεγάλες επενδύσεις. Αυτό οδηγεί πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναζητούν χρηματοδότηση από αγορές του εξωτερικού, με αποτέλεσμα η χώρα να χάνει και κεφάλαια και ανθρώπινο δυναμικό.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη σημαντική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία του κοινού έργου για την ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος. Επιπλέον, ανέφερε το νέο πρόγραμμα Eco Fund 2, το οποίο επικεντρώνεται στον τομέα των βιοεπιστημών και της βιωσιμότητας, δύο πεδία με πολύ καλό ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ελλάδα, προσελκύοντας παράλληλα επενδύσεις από το εξωτερικό.

Στόχος, όπως δήλωσε, είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού κεφαλαιακού οικοσυστήματος, ώστε οι ελληνικές εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερα κεφάλαια για να αναπτυχθούν σε διεθνές επίπεδο.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, είπε ο κ. Πάσσαρης, έχει σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με προοπτική για ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο.