Όταν πρόκειται για την υγεία της καρδιάς, οι περισσότεροι άνθρωποι εστιάζουν στη χοληστερόλη. Όμως τα τριγλυκερίδια είναι εξίσου σημαντικά. Πρόκειται για ένα είδος λίπους στο αίμα που το σώμα μας χρησιμοποιεί για ενέργεια.

Όμως τα υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, καθώς συμβάλλουν στη συσσώρευση μικρών σωματιδίων πλούσιων σε χοληστερόλη στα τοιχώματα των αρτηριών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή και να οδηγήσει στον σχηματισμό πλάκας που φράζει τις αρτηρίες.

Το να μειώσετε το λίπος στη διατροφή σας ίσως φαίνεται η προφανής λύση. Ωστόσο, ένας από τους βασικούς παράγοντες που αυξάνουν τα τριγλυκερίδια είναι στην πραγματικότητα τα ροφήματα με προσθήκη ζάχαρης, όπως τα αναψυκτικά, το κρύα τσάγια με ζάχαρη, οι καφέδες με σιρόπια και κρέμες και τα ενεργειακά ποτά.

Η σχέση, σύμφωνα με διατροφολόγους στο EatingWell, είναι τόσο ισχυρή που έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι καταναλώνουν μόλις ένα ποτήρι (περίπου 350 ml) τέτοιων ροφημάτων την ημέρα έχουν 48% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν αυξημένα τριγλυκερίδια. Πώς όμως επηρεάζουν αυτά τα ροφήματα τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων;

Αυξάνουν απότομα το σάκχαρο και την ινσουλίνη

Η υψηλή κατανάλωση ζαχαρούχων ροφημάτων συνδέεται στενά με την αντίσταση στην ινσουλίνη. Αν και αυτό φαίνεται να αφορά μόνο το σάκχαρο, στην πραγματικότητα επηρεάζει και τα τριγλυκερίδια. Τα ροφήματα αυτά περιέχουν μεγάλη ποσότητα ζάχαρης, αλλά σχεδόν καθόλου λίπος, πρωτεΐνη ή φυτικές ίνες που θα επιβράδυναν την απορρόφησή της. Έτσι, η γλυκόζη περνά γρήγορα στο αίμα, προκαλώντας απότομη αύξηση σακχάρου και ινσουλίνης. Με τον καιρό, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές στον μεταβολισμό των λιπιδίων, αυξάνοντας τα τριγλυκερίδια και επιβαρύνοντας την καρδιά.

Προσφέρουν περισσότερη ζάχαρη απ’ όση μπορεί να διαχειριστεί το σώμα

Αν και τα τριγλυκερίδια είναι λίπος, δημιουργούνται κυρίως από την υπερκατανάλωση υδατανθράκων και προστιθέμενων σακχάρων. Ένα κουτάκι αναψυκτικού περιέχει περίπου 37 γραμμάρια ζάχαρης, ποσότητα πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να διαχειριστεί το σώμα σε μία φορά. Η περίσσεια ζάχαρης αποθηκεύεται αρχικά ως γλυκογόνο και, όταν οι αποθήκες γεμίσουν, μετατρέπεται σε λιπαρά οξέα και τελικά σε τριγλυκερίδια.

Συχνά περιέχουν σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης

Πολλά γλυκά ροφήματα περιέχουν σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, το οποίο μπορεί να είναι ακόμη πιο επιβαρυντικό από την κοινή ζάχαρη. Έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και σε σύντομο χρονικό διάστημα αυξάνει το λίπος στο ήπαρ και μειώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Η φρουκτόζη μετατρέπεται εύκολα σε λίπος στο ήπαρ, ειδικά όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση των τριγλυκεριδίων.

Συνδέονται με αύξηση του σπλαχνικού λίπους

Το σπλαχνικό λίπος, δηλαδή το λίπος που συσσωρεύεται βαθιά στην κοιλιά, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Απελευθερώνει λίπος στο αίμα πιο γρήγορα από το υποδόριο λίπος, δηλαδή αυτό που βρίσκεται κάτω από το δέρμα. Η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης συνδέεται με μεγαλύτερη αποθήκευση σπλαχνικού λίπους και με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας και μεταβολικών διαταραχών.

Καταναλώνονται εύκολα και σε υπερβολικές ποσότητες

Τα ζαχαρούχα ροφήματα αποτελούν τη βασική πηγή προστιθέμενης ζάχαρης στη διατροφή πολλών ανθρώπων. Είναι εύκολο να καταναλώσει κανείς πολλές θερμίδες μέσω αυτών χωρίς να το καταλάβει, αφού δεν προκαλούν το ίδιο αίσθημα κορεσμού όπως οι στερεές τροφές.

Επίσης, συχνά, τα γλυκά ροφήματα παίρνουν τη θέση πιο θρεπτικών επιλογών, όπως το νερό, το γάλα ή τα smoothies. Παρότι προσφέρουν άμεση ενέργεια, παρέχουν πολλές θερμίδες χωρίς ουσιαστική διατροφική αξία.

Βασικές στρατηγικές για να μειώσετε τα τριγλυκερίδια

Περιορίστε ή αποφύγετε το αλκοόλ: Το ήπαρ δίνει προτεραιότητα στην επεξεργασία του αλκοόλ, καθυστερώντας την καύση λίπους και αυξάνοντας τα τριγλυκερίδια.

Ασκηθείτε τακτικά: Η φυσική δραστηριότητα βελτιώνει τον μεταβολισμό γλυκόζης και λιπών. Ακόμη και μικρές αλλαγές, όπως το περπάτημα ή οι σκάλες, κάνουν διαφορά.

Καταναλώστε περισσότερες φυτικές ίνες: Οι φυτικές ίνες βοηθούν στη μείωση των τριγλυκεριδίων επιβραδύνοντας την απορρόφηση λίπους και ζάχαρης.

Προσθέστε λιπαρά ψάρια στη διατροφή: Ψάρια όπως ο σολομός, το σκουμπρί και οι σαρδέλες είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση των τριγλυκεριδίων.