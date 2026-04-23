Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών κινήθηκαν ήπια πτωτικά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.234,68 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,23%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.210,26 μονάδες (-0,87%) και υψηλότερη τιμή στις 2.240,24 μονάδες (+0,48%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 200,18 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.788.511 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,85%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+6,57%), της Metlen (+2,44%), της Τιτάν (+1,60%), της Πειραιώς (+1,30%) και της Aegean Airlines (+1,23%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-1,68%), της Alpha Bank (-1,19%), της Jumbo (-0,84%) και του ΟΤΕ (-0,66%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 6.243.349 και 5.548.843 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 34,38 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 28,29 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 47 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.