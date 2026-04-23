Με ανάρτησή του στα social media ο Ράφα Λεάο της Μίλαν τόνισε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με συνοδούς πολυτελείας και το οποίο αγγίζει και ποδοσφαιριστές της Serie A.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, είναι περίπου 70 οι ποδοσφαιριστές της Serie A που εμπλέκονται στο σκάνδαλο και ο Πορτογάλος εξτρέμ των «ροσονέρι» φέρεται να είναι ένας εξ αυτών.

Ο ίδιος, όμως, διέψευσε τα πάντα, αναφέροντας τα εξής σε ανάρτησή του στα social media…

«Τις τελευταίες ημέρες, το όνομά μου, όπως και άλλων ποδοσφαιριστών, έχει εμφανιστεί σε ιστότοπους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφημερίδες σε σχέση με έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είμαι εντελώς άσχετος με τα γεγονότα που ερευνώνται. Δεν εμπλέκομαι και δεν έχω διαπράξει κανένα έγκλημα.

Προτρέπω όλους να αποφύγουν να συνδέσουν το όνομά μου με αυτήν την κατάσταση με αυθαίρετο ή επιφανειακό τρόπο, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την αλήθεια και τον σεβασμό στην ιδιωτική ζωή. Εκτός από ποδοσφαιριστές, είμαστε άνθρωποι με οικογένεια και φήμη.

Για αυτόν τον λόγο, έχω ήδη δώσει εντολή στον δικηγόρο μου να με υπερασπιστεί με κάθε τρόπο ενάντια σε οποιονδήποτε συνεχίζει να διαδίδει ψευδείς ή κακόβουλες ειδήσεις».