Πρωταθλητής Ελλάδας για 27η φορά στην ιστορία του είναι ο Παναθηναϊκός στο βόλεϊ Γυναικών, καθώς νίκησε με 3-0 τον ΖΑΟΝ στο κλειστό του Μετς και έκανε το 3-0 στη σειρά των τελικών.

Οι «πράσινες» ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και το απέδειξαν με εμφατικό τρόπο, καθώς… σκούπισαν στους τελικούς τον ΖΑΟΝ, ο οποίος ήταν εκπληκτικός φέτος αποκλείοντας Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Το «τριφύλλι» ξέφυγε με 15-9 στο πρώτο σετ και δεν επηρεάστηκε όταν οι φιλοξενούμενες μείωσαν σε 17-15, κάνοντας 4-0 σερί για το 21-15, πριν φτάσουν στο 25-19.

Στο δεύτερο σετ ο ΖΑΟΝ βρέθηκε μπροστά (7-9), οι γηπεδούχες όμως αντέδρασαν σωστά, μετέτρεψαν το σκορ σε 12-9 και στη συνέχεια ξέφυγαν με 20-15, για να κάνουν με 25-16 το 2-0.

Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος να ξεμπερδεύει χωρίς πολλά-πολλά και προηγήθηκε με 8-1 και στη συνέχεια με 15-5, φτάνοντας στο 25-19 για το 3-0 και την κατάκτηση του 27ου πρωταθλήματος της ιστορίας του.

Τα σετ: 25-19, 25-16, 25-19