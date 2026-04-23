Ένα πρωτοφανές πλήγμα δέχθηκε ο κολοσσός των ελεγκτικών υπηρεσιών PwC (Price Waterhouse Coopers), καθώς οι οικονομικές ρυθμιστικές αρχές του Χονγκ Κονγκ επέβαλαν συνδυαστικά πρόστιμα ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 166 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.



Η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα μιας εξονυχιστικής έρευνας σχετικά με τον ρόλο της εταιρείας στους ελέγχους της Evergrande, του κινεζικού γίγαντα των ακινήτων που κατέρρευσε προκαλώντας παγκόσμιο οικονομικό σεισμό. Εκτός από το βαρύ οικονομικό τίμημα, στην PwC επιβλήθηκε εξαμηνιαία απαγόρευση ανάληψης νέων πελατών, μια κίνηση που θεωρείται εξαιρετικά σπάνια και ιδιαίτερα αυστηρή για εταιρεία της κατηγορίας Big Four.



Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (SFC) δήλωσε επίσημα την Πέμπτη ότι η PwC διέπραξε σοβαρές παραβιάσεις των επαγγελματικών καθηκόντων των ελεγκτών κατά τη διάρκεια των ελέγχων της Evergrande για τα έτη 2019 και 2020. Από την πλευρά της, η ρυθμιστική αρχή λογιστικής του Χονγκ Κονγκ χαρακτήρισε τις αποτυχίες της εταιρείας ως εξωφρενικές, δικαιολογώντας έτσι τον προσωρινό αποκλεισμό της από την αγορά. Επιπλέον, δύο πρώην εταίροι της PwC βρέθηκαν στο στόχαστρο, δεχόμενοι πρόστιμα ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των επίμαχων ελέγχων.



Το σκάνδαλο της Evergrande, το οποίο ξεκίνησε με την αδυναμία αποπληρωμής χρεών το 2021, αποκάλυψε μια βαθιά κρίση ρευστότητας στον υπερχρεωμένο τομέα ακινήτων της Κίνας. Η κατάρρευση αυτή κλόνισε την οικονομία της χώρας, όπου ένα τεράστιο μέρος του πλούτου των νοικοκυριών είναι επενδυμένο σε ακίνητα. Ήδη από το 2024, οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές είχαν αποφανθεί ότι η PwC στην ηπειρωτική Κίνα απέκρυψε ή ακόμη και συγχώρησε την απάτη στην Evergrande τα χρόνια πριν από την πτώση της.



Η PwC Χονγκ Κονγκ θα δεσμεύσει τώρα 1 δισεκατομμύριο δολάρια Χονγκ Κονγκ για την αποζημίωση των μετόχων μειοψηφίας της Evergrande, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι απώλειες των επενδυτών. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η PwC Κίνας παραδέχθηκε ότι η δουλειά της στους ελέγχους της Evergrande ήταν πολύ κατώτερη των υψηλών προσδοκιών που έχουν οι μέτοχοι και η αγορά από αυτήν.



Η επίλυση αυτών των ρυθμιστικών ζητημάτων θεωρείται πλέον ένα κρίσιμο βήμα για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της εταιρείας, η οποία βλέπει τη φήμη της να κλυδωνίζεται διεθνώς λόγω της εμπλοκής της σε ένα από τα μεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα των τελευταίων δεκαετιών. Η εξέλιξη αυτή στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε όλο τον χρηματοπιστωτικό κλάδο για την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων διαφάνειας, σύμφωνα με τους Financial Times.