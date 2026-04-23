Εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο στην Τεχεράνη, έπειτα από αναφορές για κινητοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στην πρωτεύουσα του Ιράν.

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν ενεργοποιηθεί σε περιοχές της Τεχεράνης προκειμένου να αντιμετωπίσουν «εχθρικούς στόχους», όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Another angle: AA activity over central Tehran. https://t.co/ja4dWaFUMK pic.twitter.com/Ihum3YHzJJ — Open Source Intel (@Osint613) April 23, 2026

Μετά από αναφορές ότι τα ιρανικά συστήματα αεράμυνας ήταν ενεργά στην Τεχεράνη, το Channel 13 του Ισραήλ δήλωσε ότι στρατιωτική πηγή τους ανέφερε πως «δεν υπάρχει ισραηλινή δραστηριότητα στον ιρανικό εναέριο χώρο».

Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ισραηλινός στρατός δεν επιτίθεται στο Ιράν, αφότου ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης.

Νωρίτερα πάντως ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε ότι η χώρα του είναι έτοιμη «να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν» και περιμένει το πράσινο φως της Ουάσινγκτον για να οδηγήσει τη χώρα αυτή «στην εποχή του λίθου».