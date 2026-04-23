Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ελλάδας για 27η ή… 28η φορά στην ιστορία του, καθώς υπάρχει διαφωνία με την ΕΟΠΕ, στο βόλεϊ Γυναικών, με τις παίκτριες να στήνουν πάρτι με τους οπαδούς.

Οι «πράσινες» ήταν εξαρχής το μεγάλο φαβορί στους τελικούς με τον ΖΑΟΝ και το απέδειξαν παίρνοντας τρεις συνεχόμενες νίκες. Έτσι, κατέκτησαν το πρωτάθλημα, το οποίο είναι το 27ο σύμφωνα με την ΕΟΠΕ και το 28ο σύμφωνα με τον σύλλογο.

Όπως και να είχε, είτε 27 είτε 28, οι παίκτριες του Παναθηναϊκού πανηγύρισαν με την ψυχή τους για την κατάκτηση του τίτλου, στήνοντας το δικό τους πάρτι με τους οπαδούς που είχαν κατακλύσει το κλειστό του Μετς.