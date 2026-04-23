Η τραγική ιστορία της μικρής Αλεξίας, που το Πάσχα του 2019 είδε τη ζωή της να αλλάζει για πάντα από μια αδέσποτη σφαίρα στο κεφάλι, εξακολουθεί να συγκλονίζει το πανελλήνιο. Σε ηλικία μόλις 7 ετών τότε, το κορίτσι έγινε το σύμβολο μιας παράλογης βίας που παραμονεύει σε γιορτές και εθιμοτυπικές εκδηλώσεις. Επτά χρόνια μετά, ο αγώνας για την ανάρρωσή της παραμένει σκληρός και καθημερινός, με τους γονείς της να στέκονται βράχοι δίπλα της, παρά την αβάσταχτη αγωνία για το μέλλον. Με αφορμή την έναρξη της δίκης, οι γονείς της Αλεξίας μίλησαν στην κάμερα του Ant1 για τα όσα δραματικά έζησαν το Πάσχα του 2019.



Ο πατέρας της μίλησε για την ημέρα που έλαβε χώρα το λυπηρό συμβάν:



«Καθόμουν έξω στην αυλή μας, τα παιδάκια μου ήταν εκεί έξω, μέρα Πάσχα ήτανε. Βλέπουμε το κορίτσι μας να κάνει ένα ‘τακ’ το κεφαλάκι του (γέρνει προς τα δεξιά). Τρέχουμε γρήγορα, η γυναίκα μου το κατάλαβε αμέσως και λέει ‘γρήγορα, γρήγορα, έφαγε σφαίρα’. Χτυπήσαν το παιδί μου και συνεχίσανε και ρίχνανε ακόμα (σφαίρες) αυτοί».



Έπειτα από τιτάνιο αγώνα και πολλά χειρουργεία η Αλεξία έζησε, έμεινε όμως ανάπηρη κατά 95% για όλη της την ζωή. Αυτή τη στιγμή η Αλεξία φοιτά στην 1η Γυμνασίου, με την μητέρα της να είναι πάντα στο πλευρό της.



«Προσπαθούμε όσο μπορούμε να της γεμίσουμε την καθημερινότητα και να μην την αφήσουμε να στεναχωρηθεί.» είπε η μητέρα της.



«Με ρωτάει ‘Πότε θα περπατήσω μπαμπά, πότε θα περπατήσω;’ Τι να του πω εγω του κοριτσιού;» λέει ο πατέρας της συγκινημένος.

Στον 55χρονο τότε δράστη επιβλήθηκε συνολική ποινή 4 ετών και 4 μηνών, με αναστολή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των γονιών.



«Χωρίς άδεια κυκλοφορίας, να μην τον κλείσουν φυλακή; Με τέτοιο πιστόλι;» ρωτάει ο πατέρας της Αλεξίας.



Το δικαστήριο είχε επιβάλει και αποζημίωση ύψους 1,200,000 ευρώ, ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει ο δράστης σε δόσεις κάθε μήνα στην οικογένεια. Ωστόσο ο δράστης σταμάτησε την πληρωμή και μπήκε στη φυλακή.

