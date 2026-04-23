Η ΑΕΛ ανακοίνωσε επισήμως το τέλος της συνεργασίας της με τον Σάββα Παντελίδη και ο αντικαταστάτης του, εκτός απροόπτου, θα είναι ο Τζανλούκα Φέστα που ετοιμάζεται για την επιστροφή του.

Μετά το 1-1 με την Κηφισιά για την 4η αγωνιστική των play out, έπειτα από τρεις συνεχόμενες ήττες, οι «βυσσινί» είναι ξανά στη ζώνη του υποβιβασμού, με έξι αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος του πρωταθλήματος.

Με τα πράγματα να έχουν δυσκολέψει, επομένως, η διοίκηση αποφάσισε ότι πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή και το βράδυ της Πέμπτης (23/4) ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Παντελίδη, με τον Φέστα, ο οποίος είχε δουλέψει στην ΑΕΛ τόσο το 2018 όσο και το 2021, να είναι το φαβορί για να τον διαδεχθεί.

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει το πέρας της συνεργασίας με τον προπονητή Σάββα Παντελίδη και τους συνεργάτες του. Τους ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.