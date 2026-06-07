Υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινές επιδρομές, ενώ ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως εξουδετέρωσε πρόσωπο που, σύμφωνα με την εκδοχή του, ηγείτο «τρομοκρατικού πυρήνα» του ένοπλου σκέλους της Χαμάς.

Παρά το γεγονός ότι από τον Οκτώβριο του 2025 βρίσκεται θεωρητικά σε ισχύ συμφωνία εκεχειρίας, οι συγκρούσεις στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται σχεδόν σε καθημερινή βάση, με νέους βομβαρδισμούς και αιματηρά περιστατικά να καταγράφονται διαρκώς.

Στην πόλη της Γάζας, μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στον καταυλισμό εκτοπισμένων Τζαουάζατ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δεκαπέντε, σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η οποία υπάγεται στον διοικητικό μηχανισμό της Χαμάς.

Το νοσοκομείο Σίφα επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε οκτώ σορούς από το συγκεκριμένο περιστατικό. Τόσο το νοσοκομείο όσο και η πολιτική προστασία έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων, από τα οποία προκύπτει ότι ανάμεσά τους βρίσκονταν τρεις γυναίκες. Δεν έγιναν γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις ηλικίες τους.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο «τρομοκράτες στην περιοχή», χωρίς να δώσει επιπλέον διευκρινίσεις για το περιστατικό.

Λίγο νοτιότερα, ένας 25χρονος άνδρας, ο Μουχάναντ Οθμάν Φαρουάνα, σκοτώθηκε έπειτα από βομβαρδισμό που, σύμφωνα με την πολιτική προστασία, έπληξε σκηνή όπου διέμεναν εκτοπισμένοι.

Το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τραυματίες που προέρχονταν από το συγκεκριμένο χτύπημα.

«Πλήγμα ακριβείας»

Σε μεταγενέστερη ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε «πλήγμα ακριβείας» εναντίον του «Μουχάναντ Οθμάν Γιασίν Φαρουάνα», τον οποίο χαρακτήρισε «διοικητή τρομοκρατικού πυρήνα» του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον εξάδελφό του, Μοχάμεντ Φαρουάνα, ο βομβαρδισμός σημειώθηκε το πρωί της ημέρας κατά την οποία ο νεαρός επρόκειτο να παντρευτεί, με τη σκηνή όπου βρισκόταν να έχει στηθεί στην ταράτσα του σπιτιού του.

«Όλη η οικογένεια ετοιμαζόταν να γιορτάσει το γάμο του. Σήμερα, αντί για το γάμο του, πάμε στην κηδεία του», εξήγησε.

Το βράδυ του Σαββάτου η πολιτική προστασία ανακοίνωσε ακόμη έναν θάνατο, αυτή τη φορά ενός 37χρονου άνδρα, έπειτα από ισραηλινό πλήγμα σε συνοικία στα νοτιοανατολικά της πόλης της Γάζας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χαμάς συνεχίζουν να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή με τη διαμεσολάβηση και την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε εφαρμογή η εκεχειρία ύστερα από δύο χρόνια πολέμου που ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, τουλάχιστον 951 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται γενικά αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη.

Από την άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι από την έναρξη της εκεχειρίας έχουν σκοτωθεί πέντε στρατιωτικοί του.

Το AFP επισημαίνει ότι, λόγω των αυστηρών περιορισμών που ισχύουν για τα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στις εμπόλεμες περιοχές, δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τους απολογισμούς και τους ισχυρισμούς που προβάλλουν οι δύο αντίπαλες πλευρές.