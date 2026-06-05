Με μια δημόσια τοποθέτηση μέσω των social media, η Αλίκη Καραμανλή έδωσε τη δική της απάντηση στα δημοσιεύματα και τις αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την προσωπική της ζωή, ξεκαθαρίζοντας ότι οι πληροφορίες που διακινήθηκαν δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Η 23χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη επέλεξε να τοποθετηθεί μέσα από Instagram Story, μετά τον μεγάλο αριθμό μηνυμάτων και ερωτήσεων που, όπως αναφέρει, δέχθηκε από ανθρώπους που πίστεψαν τις σχετικές αναφορές.

Στο μήνυμά της, η Αλίκη Καραμανλή κάνει λόγο για ψευδείς πληροφορίες που συνοδεύονταν ακόμη και από δήθεν λεπτομέρειες και δηλώσεις, οι οποίες – όπως τονίζει – ουδέποτε έγιναν.

«Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνω με έκπληξη ότι κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αφορούν την προσωπική μου ζωή, συνοδευόμενα μάλιστα από υποτιθέμενες λεπτομέρειες και δηλώσεις που ποτέ δεν έγιναν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η επίμαχη «είδηση» που αναπαράχθηκε στο διαδίκτυο είναι «απολύτως ψευδής», βάζοντας τέλος στις φήμες που είχαν αναπτυχθεί γύρω από το όνομά της.

Στην ίδια ανάρτηση, η κόρη του πρώην πρωθυπουργού στέλνει μήνυμα για τη σημασία της διασταύρωσης των πληροφοριών πριν από την αναπαραγωγή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως σημειώνει, η ανεξέλεγκτη διάδοση μη επιβεβαιωμένων ειδήσεων μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων, ιδιαίτερα όταν αφορούν προσωπικά ζητήματα.

Αναλυτικά η ανάρτησή της στο Instagram

«Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνω με έκπληξη, ότι κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αφορούν την προσωπική μου ζωή συνοδευόμενα, μάλιστα, από υποτιθέμενες λεπτομέρειες και δηλώσεις που ποτέ δεν έγιναν. Επειδή, έχω λάβει μεγάλο αριθμό μηνυμάτων και ερωτήσεων από ανθρώπους, που καλόβουλα πίστεψαν αυτές τις αναρτήσεις, αισθάνομαι την ανάγκη να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη «είδηση» είναι απολύτως ψευδής.

Είναι βέβαιο, ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη διαχείριση δήθεν πληροφοριών που ανεξέλεγκτα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ώστε να μην αναπαράγεται περιεχόμενο χωρίς προηγουμένως να έχει επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία του. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας. Αλίκη».