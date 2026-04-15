Το Ιράν απειλεί να αποκλείσει την Ερυθρά Θάλασσα σε περίπτωση διατήρησης του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και θεωρεί ότι ο αποκλεισμός πιθανόν να συνιστά παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό και «δημιουργήσουν συνθήκες ανασφάλειας για τα εμπορικά πλοία του Ιράν και τα τάνκερ», αυτό θα αποτελέσει «το πρελούδιο» για παραβίαση της εκεχειρίας, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, δήλωσε ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής της διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν θα επιτρέψουν καμία εξαγωγή ή εισαγωγή στον Περσικό Κόλπο, στη Θάλασσα του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα», αναφέρεται στην ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ιράν δεν έχει ακτές στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά μπορεί να υπολογίζει στους συμμάχους του στην Υεμένη, τους αντάρτες Χούθι, που έχουν απειλήσει με επιθέσεις κατά των πλοίων στη ζώνη αυτή στην οποία κυριαρχούν από τις ορεινές τους θέσεις.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή την επιβολή αποκλεισμού των πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή εξέρχονται των λιμανιών και των παράκτιων ζωνών του Ιράν.

Η Τεχεράνη από την πλευρά της έχει αποκλείσει την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Ωστόσο, ορισμένα πλοία που είχαν αποπλεύσει από ιρανικά λιμάνια διέσχισαν χθες τα στενά, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέρχονται από ιστοσελίδες που καταγράφουν τις κινήσεις των πλοίων.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim που επικαλείται μη κατονομαζόμενες πηγές, ο απόπλους από τα λιμάνια του Ιράν συνεχίζεται παρά τον αποκλεισμό.

«Εμπορικά πλοία απέπλευσαν με κατεύθυνση πολλές περιοχές του κόσμου» τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.