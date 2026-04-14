Σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις φέρνει στο φως δημοσίευμα της Wall Street Journal, αποκαλύπτοντας σχέδιο ευρωπαϊκών χωρών για τη δημιουργία διεθνούς αποστολής που θα διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν τη συγκρότηση ενός ευρέος συνασπισμού χωρών, με στόχο την επαναφορά της ασφάλειας σε ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως, τα Στενά του Ορμούζ.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ναρκαλιευτικών πλοίων, αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων και επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Η πρωτοβουλία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μετά το τέλος των συγκρούσεων στην περιοχή, με βασικό στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ναυτιλιακών εταιρειών.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η αποστολή σχεδιάζεται χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και χωρίς την εμπλοκή χωρών που θεωρούνται άμεσα εμπλεκόμενες στις συγκρούσεις, όπως το Ισραήλ και το Ιράν.

Όπως αναφέρουν ευρωπαίοι διπλωμάτες, τα πλοία που θα συμμετάσχουν δεν θα επιχειρούν υπό αμερικανική διοίκηση, κάτι που υποδηλώνει μια πιο αυτόνομη ευρωπαϊκή στρατηγική στην περιοχή.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, επιβεβαίωσε την ύπαρξη του σχεδίου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια διεθνή αμυντική αποστολή που δεν θα περιλαμβάνει «εμπόλεμα» μέρη. Η τοποθέτησή του δείχνει την πρόθεση της Ευρώπης να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στη σταθεροποίηση της περιοχής, χωρίς να εντείνει τις εντάσεις.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Γερμανία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο συμμετοχής στην αποστολή. Εάν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στάσης από το Βερολίνο, το οποίο μέχρι σήμερα εμφανιζόταν επιφυλακτικό απέναντι σε στρατιωτικές εμπλοκές.

Η συμβολή της Γερμανίας θεωρείται κρίσιμη, καθώς διαθέτει:

ισχυρούς οικονομικούς πόρους

προηγμένα στρατιωτικά μέσα

δυνατότητα ενίσχυσης της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας

Μάλιστα, δεν αποκλείεται σχετική ανακοίνωση να γίνει ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες.