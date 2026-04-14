Παρά την επίσημη έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν, η εικόνα στα Στενά του Ορμούζ δείχνει πως η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις από τις ΗΠΑ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Το μέτρο που τέθηκε σε ισχύ χθες στις 5 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας), στοχεύει κυρίως πλοία που έχουν προσεγγίσει ιρανικά λιμάνια ή εμπλέκονται στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, τουλάχιστον τέσσερα πλοία που συνδέονται σαφώς με την Τεχεράνη, πέρασαν κανονικά από τα Στενά του Ορμούζ ακόμη και μετά την έναρξη του αποκλεισμού.

Σημειωτέον ότι τα στοιχεία αυτά δεν αμφισβητούνται, καθώς προέρχονται από συστήματα παρακολούθησης πλοίων που αποτυπώνουν σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις τους. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει το δεξαμενόπλοιο «Christianna», το οποίο διέσχισε τη θαλάσσια οδό τη Δευτέρα, έχοντας προηγουμένως δέσει στο ιρανικό λιμάνι Bandar Iman Khomeini. Η κίνησή του καταγράφηκε κανονικά στο MarineTraffic, χωρίς να υπάρξει κάποια ένδειξη παρέμβασης.

Την ίδια ώρα, το SkyNews μετέδωσε ότι το πλοίο «Rich Starry», το οποίο βρίσκεται σε λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ και αναφέρεται πως έχει Κινέζους ιδιοκτήτες και πλήρωμα, κινήθηκε μέσω των Στενών από το απόγευμα της Δευτέρας έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Πρόκειται για πλοίο που έχει κατηγορηθεί ευθέως από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών για συμμετοχή σε μεταφορές ιρανικών προϊόντων πετρελαίου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το «Rich Starry» εμφανίζεται να πλέει υπό σημαία Μαλάουι, μια πρακτική που δεν είναι ασυνήθιστη στη διεθνή ναυτιλία. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι το πλοίο ανεφοδιάστηκε σε λιμάνι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και όχι στο Ιράν, πριν συνεχίσει την πορεία του.

Ανάλογη δραστηριότητα καταγράφηκε και για το «Murlikishan», ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις. Το πλοίο αυτό ξεκίνησε από την Κίνα και κινήθηκε προς τα δυτικά μέσω των Στενών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η τελευταία του καταγεγραμμένη θέση ήταν κοντά στο νησί Κεσμ του Ιράν.

Στην ίδια λίστα περιλαμβάνεται και το «Elpis», το οποίο επίσης φέρει ιρανική σημαία και έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή στη διακίνηση πετρελαίου. Το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο αναχώρησε από το λιμάνι Μπουσέρ και διέσχισε τα Στενά, κατευθυνόμενο προς τον Κόλπο του Ομάν, περίπου την ώρα που ξεκινούσε να εφαρμόζεται ο αποκλεισμός.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι κάποια πλοία επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, πιο κοντά σε περιοχές που ελέγχονται από το Ιράν. Συγκεκριμένα, φαίνεται να κινούνται βόρεια του νησιού Λαράκ, σε μια ζώνη όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη επιβάλλει τέλη διέλευσης. Το πλοίο «Peace Gulf», με σημαία Παναμά, είναι ένα από εκείνα που ακολουθούν αυτή τη διαδρομή, έχοντας ξεκινήσει από τον Κόλπο του Ομάν με προορισμό λιμάνι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποια άμεση αντίδραση από τις αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή. Αυτό δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο ο αποκλεισμός εφαρμόζεται στην πράξη ή αν πρόκειται για ένα μέτρο που βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.