Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου, μετά την απόφαση κινεζικού δεξαμενόπλοιου να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στα Στενά του Ορμούζ. Η κίνηση αυτή αποτελεί την πρώτη έμπρακτη αμφισβήτηση της αμερικανικής στρατηγικής στην περιοχή, την οποία η Κίνα χαρακτήρισε επίσημα ως «επικίνδυνη και ανεύθυνη».



Το υπό αμερικανικές κυρώσεις δεξαμενόπλοιο Rich Starry, ιδιοκτησίας της Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, διέσχισε τα στρατηγικής σημασίας στενά την Τρίτη, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις του αμερικανικού ναυτικού. Παρόλο που το πλοίο φάνηκε αρχικά να διστάζει, κάνοντας κύκλους έξω από τη ζώνη αποκλεισμού το βράδυ της Δευτέρας, τελικά προχώρησε κανονικά στην πορεία του.



Το μήκους 180 μέτρων τάνκερ μεταφέρει περίπου 250.000 βαρέλια μεθανόλης, έχοντας αποπλεύσει από το λιμάνι Χαμρίγια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο πλοίο βρίσκεται στη «μαύρη λίστα» των ΗΠΑ λόγω της εμπλοκής του στη μεταφορά ιρανικού αργού πετρελαίου στο παρελθόν.

«Πυρά» από το Πεκίνο: «Υπονομεύετε την ασφάλεια»

Η αντίδραση της Κίνας ήταν άμεση και σε υψηλούς τόνους. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Γκουο Τζιακούν, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για κλιμάκωση που θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ναυσιπλοΐα.



«Ο στοχευμένος ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ το μόνο που καταφέρνει είναι να οξύνει τις εντάσεις και να υπονομεύει την ήδη εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Πρόκειται για μια επικίνδυνη και ανεύθυνη συμπεριφορά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το τελεσίγραφο Τραμπ και οι διεθνείς πιέσεις

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή πως το αμερικανικό ναυτικό θα μπλοκάρει κάθε πλοίο που επιχειρεί να εισέλθει ή να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας μάλιστα με βύθιση όσων σκαφών προσεγγίζουν ιρανικά λιμάνια.



Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία φαίνεται να τηρεί αποστάσεις από τη σκληρή γραμμή της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Ριάντ ασκεί πιέσεις στον Λευκό Οίκο να αποσύρει τον αποκλεισμό και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, φοβούμενο ότι μια ιρανική απάντηση θα μπορούσε να προκαλέσει χάος στις παγκόσμιες οδούς εφοδιασμού ενέργειας, σύμφωνα με την Daily Mail.

Στο μεταξύ, δύο πλοία προερχόμενα από ιρανικά λιμάνια διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ σήμερα, παρά τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, σύμφωνα με την εταιρεία καταγραφής στοιχείων ναυσιπλοΐας Kpler, στην οποία ανήκει και ο ιστότοπος Marine Traffic.



Το φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Christianna, με λιβεριανή σημαία, διέσχισε τα Στενά αφού φορτώθηκε με καλαμπόκι στο ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί και πέρασε από το ιρανικό νησί Λαράκ, το επονομαζόμενο «διόδια του Ιράν», μετά την έναρξη της επιβολής του αμερικανικού αποκλεισμού. Το δεύτερο πλοίο που διέσχισε τα Στενά μετά την εφαρμογή του αποκλεισμού είναι το τάνκερ Elpis με σημαία Κομορών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.