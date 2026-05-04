Μεγάλη νίκη στην προσπάθεια που κάνει για την παραμονή στην La Liga πήρε η Σεβίλλη, η οποία στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 34ης αγωνιστικής επικράτησε με με 1-0 της Σοσιεδάδ.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα της Ανδαλουσίας έφτασε στους 37 βαθμούς και είναι έναν βαθμό πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού.

Η Σεβίλλη πήρε το πολύτιμο «τρίποντο» στο κατάμεστο «Σάντσες Πιθχουάν», με γκολ που πέτυχε στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης ο Αλέξις Σάντσες

Τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής:

Σάββατο 2 Μαϊου

Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 5-1

Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2

Αλαβές-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-4

Οσασούνα-Μπαρτσελόνα 1-2

Κυριακή 3 Μαϊου

Θέλτα-Έλτσε 3-1

Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο 0-2

Μπέτις-Οβιέδο 3-0

Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2

Δευτέρα 4 Μαϊου

Σεβίλλη-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0

Επόμενη αγωνιστική (35η):

Παρασκευή 8 Μαϊου

Λεβάντε-Οσασούνα (22:00)

Σάββατο 9 Μαϊου

Έλτσε-Αλαβές (15:00)

Σεβίλλη-Εσπανιόλ (17:15)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Θέλτα (19:30)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπέτις (22:00)

Κυριακή 10 Μαϊου

Μαγιόρκα-Βιγιαρεάλ (15:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βαλένθια (17:15)

Οβιέδο-Χετάφε (19:30)

Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα 11 Μαϊου

Ράγιο Βαγεκάνο-Τζιρόνα (22:00)