Μεγάλη νίκη στην προσπάθεια που κάνει για την παραμονή στην La Liga πήρε η Σεβίλλη, η οποία στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 34ης αγωνιστικής επικράτησε με με 1-0 της Σοσιεδάδ.
Με τη νίκη αυτή η ομάδα της Ανδαλουσίας έφτασε στους 37 βαθμούς και είναι έναν βαθμό πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού.
Η Σεβίλλη πήρε το πολύτιμο «τρίποντο» στο κατάμεστο «Σάντσες Πιθχουάν», με γκολ που πέτυχε στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης ο Αλέξις Σάντσες
Τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής:
Σάββατο 2 Μαϊου
Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 5-1
Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2
Αλαβές-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-4
Οσασούνα-Μπαρτσελόνα 1-2
Κυριακή 3 Μαϊου
Θέλτα-Έλτσε 3-1
Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο 0-2
Μπέτις-Οβιέδο 3-0
Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2
Δευτέρα 4 Μαϊου
Σεβίλλη-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0
Επόμενη αγωνιστική (35η):
Παρασκευή 8 Μαϊου
Λεβάντε-Οσασούνα (22:00)
Σάββατο 9 Μαϊου
Έλτσε-Αλαβές (15:00)
Σεβίλλη-Εσπανιόλ (17:15)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Θέλτα (19:30)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπέτις (22:00)
Κυριακή 10 Μαϊου
Μαγιόρκα-Βιγιαρεάλ (15:00)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βαλένθια (17:15)
Οβιέδο-Χετάφε (19:30)
Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
Δευτέρα 11 Μαϊου
Ράγιο Βαγεκάνο-Τζιρόνα (22:00)