Σαν σήμερα, 4 Μαΐου, τα πρώτα εννιάδυμα στον κόσμο που κατάφεραν να επιβιώσουν μετά τη γέννησή τους γιορτάζουν τα 5α γενέθλιά τους, γράφοντας τη δική τους μοναδική ιστορία ζωής.

Η μητέρα τους, Χαλιμά Σισέ, είχε απασχολήσει τη διεθνή κοινότητα το 2021, όταν έφερε στον κόσμο εννέα μωρά – τέσσερα αγόρια και πέντε κορίτσια – σε μια γέννα που καταγράφηκε στα Ρεκόρ Γκίνες ως η πρώτη επιτυχημένη περίπτωση εννιάδυμων που επέζησαν.

Με αφορμή τα γενέθλιά τους, τα Ρεκόρ Γκίνες δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο των παιδιών, στέλνοντας ευχές και θυμίζοντας το σπάνιο αυτό επίτευγμα.

Happy birthday to the Cisse nonuplets, who turn five today! 🥳



On 4 May 2021, nine children were born to Halima Cisse (Mali) in the Ain Borja clinic in Casablanca, Morocco. This is the first known incidence of nonpulets surviving birth. pic.twitter.com/qIDwCyjoNE — Guinness World Records (@GWR) May 4, 2026

Η μητέρα των παιδιών δηλώνει συγκινημένη και περήφανη για την πορεία τους λέγοντας πως «τα παιδιά τα πάνε πολύ καλά. Είναι υγιή, δραστήρια και γεμάτα χαρά. Συνεχίζουν να μεγαλώνουν υπέροχα, ετοιμάζονται να πάνε σύντομα στο σχολείο και είμαστε πολύ ευγνώμονες».

Η γέννα πραγματοποιήθηκε σε κλινική της Καζαμπλάνκα, με καισαρική τομή, ενώ κανένα από τα νεογνά δεν ξεπερνούσε το ένα κιλό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχικοί υπέρηχοι που είχαν γίνει στο Μάλι και στο Μαρόκο έδειχναν επτά έμβρυα, χωρίς να εντοπιστούν τα υπόλοιπα δύο, γεγονός που έκανε ακόμη πιο εντυπωσιακή την εξέλιξη της εγκυμοσύνης.

Τα μωρά χρειάστηκε να παραμείνουν σχεδόν έναν χρόνο στο νοσοκομείο, δίνοντας μάχη για τη ζωή τους, πριν επιστρέψουν τελικά στο σπίτι τους.

Η ιστορία τους παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ιατρικά και ανθρώπινα θαύματα των τελευταίων ετών, αποδεικνύοντας τη δύναμη της ζωής.