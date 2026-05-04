Απογοητευμένοι είναι οι κορυφαίοι τενίστες από τους διοργανωτές των Grand Slam. Συγκεκριμενα, τενίστες τοπ επιπέδου, όπως οι Γιανίκ Σίνερ, Κάρλος Αλκαράθ, Αρίνα Σαμπαλένκα, Νόβακ Τζόκοβιτς και Κοκό Γκοφ, εξέφρασαν «βαθιά και συλλογική απογοήτευση» για το χρηματικό έπαθλο που έχει προγραμματιστεί για το Roland Garros.

Στην κοινή επιστολή τους, οι κορυφαίοι τενίστες αναφέρουν πως παρά τα συνεχώς αυξανόμενα έσοδα του Roland Garros το μερίδιό τους στην πραγματικότητα μειώνεται.

Το 2025 το Roland Garros, είχε έσοδα περίπου 395 εκατομμύρια ευρώ, ενώ φέτος εκτιμώνται σε περισσότερα από 400 εκατομμύρια ευρώ!

Όπως αναφέρουν οι Times, στην επιστολή των αθλητών σημειώνεται πως: «Καθώς το Roland Garros οδεύει προς ρεκόρ εσόδων, οι παίκτες λαμβάνουν ένα ολοένα και μικρότερο μερίδιο της αξίας που βοηθούν στη δημιουργία».

Η επιστολή περιέχει επίσης καταγγελία για την έλλειψη διαλόγου σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η ευημερία των αθλητών και η συμμετοχή σε βασικές αποφάσεις, ξεκινώντας από το ημερολόγιο.

Από την πλευρά των διοργανωτών, η απάντηση ήταν άμεση, με την Γαλλική ομοσπονδία να επαναλαμβάνει ότι το τουρνουά διοικείται από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό και ότι τα έσοδα επανεπενδύονται στην ανάπτυξή του.