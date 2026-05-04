Την προσεχή Κυριακή 10 Μαϊου η Μπαρτσελόνα θα φιλοξενήσει στο «Camp Nou» την Ρεάλ Μαδρίτης στο Clásico, στο οποίο αν οι «μπλαουγκράνα» δεν ηττηθούν τότε θα στεφθούν μαθηματικά πρωταθλητές Ισπανίας.

Όπως είναι λογικό, όλος ο κόσμος θέλει να δει απο κοντά την μεγάλη αυτή αναμέτρηση και είναι σίγουρο πως οι εξέδρες του «Camp Nou» θα είναι γεμάτες.

Οι τιμές πάντως σε όσα εισιτήρια έχουν απομείνει είναι υπερβολικά υψηλές. Διαθέσιμα εισιτήρια σύμφωνα με την Ισπανική εφημερίδα «AS» είναι μόνο τα VIP και VIP Premium. Η χαμηλότερη τιμή για το πρώτο είναι 1.750 ευρώ, ενώ για το δεύτερο ξεκινά από 2.750 ευρώ.

Πάντως, για όσους έχουν χρήματα να ξοδέψουν, μπορούν να δουν το Clásico, από το προεδρικό θεωρείο μαζί με τους διευθυντές και των δύο συλλόγων, πολιτικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες και άλλους προσκεκλημένους. Η τιμή για αυτή τη θέση είναι 12.500 ευρώ!

Στην ίδια τιμή είναι οι θέσεις «Players Zone», οι οποίες περιλαμβάνουν πρόσβαση σε VIP lounge με θέα στη σήραγγα των παικτών και συνεντεύξεις μετά τον αγώνα, με άνετα καθίσματα δίπλα στους παίκτες και τον πάγκο.

Λιγότερο ακριβές, αλλά σε VIP περιοχές, είναι οι θέσεις Pitch Row Tribune και Central Side στα 8.000 ευρώ, οι θέσεις Pitch Row Side στα 6.000 ευρώ, οι θέσεις Balcony Goal στα 3.000 ευρώ και οι θέσεις Balcony Goal First Row στα 2.750 ευρώ.