Η Melissa Kikizas υποδέχθηκε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη στις εγκαταστάσεις της στη Λάρισα

Η Melissa Kikizas υποδέχθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 στις εγκαταστάσεις της στη Λάρισα, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη. Τον Υπουργό συνόδευαν συνεργάτες του, καθώς και ο Βουλευτής Λάρισας, κ. Χρήστος Καπετάνος, με μέλη της ομάδας του.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο CEO της Melissa Kikizas, κ. Αλέξανδρος Κίκιζας, παρουσίασε την πορεία, τη σημερινή δυναμική και το όραμα της εταιρείας: να γεφυρώνει τη διαχρονική σοφία της ελληνικής μεσογειακής διατροφής με το αύριο και να μοιράζεται τις αξίες και την κουλτούρα της ελληνικής διατροφής με ολόκληρο τον κόσμο.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον Μύλο, στο Μακαρονοποιείο, στην Ακαδημία Σίτου Melissa και στο Μουσείο Σίτου, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία της εταιρείας. Από τη συνεργασία με τους Έλληνες παραγωγούς και την επιλογή της πρώτης ύλης, μέχρι την άλεση, την παραγωγή και το τελικό προϊόν, η εγκατάσταση της Λάρισας αποτυπώνει στην πράξη τη δέσμευση της Melissa Kikizas στην ποιότητα, την τεχνολογική εξέλιξη και τη συνεχή επένδυση στην ελληνική παραγωγή.

Η μονάδα της Λάρισας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής ζυμαρικών στην Ευρώπη και έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς πυλώνες της Melissa Kikizas. Η καθετοποίηση της παραγωγής επιτρέπει τον έλεγχο της ποιότητας σε όλα τα στάδια, ενώ οι συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία, υποδομές και καινοτόμα προϊόντα ενισχύουν τη θέση της εταιρείας τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία του ελληνικού σκληρού σίτου, που βρίσκεται στον πυρήνα της ποιότητας των προϊόντων Melissa και αποτελεί βασικό στοιχείο της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Μέσα από την Ακαδημία Σίτου Melissa, η οποία ιδρύθηκε το 2015, η εταιρεία επενδύει σταθερά στην εκπαίδευση των παραγωγών, στην υιοθέτηση σύγχρονων και βιώσιμων καλλιεργητικών πρακτικών και στην ανάδειξη της αξίας των ελληνικών πρώτων υλών.

Η επίσκεψη συνεχίστηκε στο Μουσείο Σίτου, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2023 και φωτίζει τη διαδρομή του σιταριού από το χωράφι στο πιάτο, μέσα από τη συλλογή της οικογένειας Κίκιζα, παλιά γεωργικά εργαλεία και φωτογραφικό υλικό. Ο χώρος αναδεικνύει τη βαθιά σύνδεση του σίτου με την ελληνική παράδοση, αλλά και τη σημασία του για το μέλλον της ελληνικής διατροφής.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στην κουζίνα της Ακαδημίας Σίτου Melissa, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γευτούν πιάτα ζυμαρικών, σε μια εμπειρία που ανέδειξε με τον πιο άμεσο τρόπο τη φιλοσοφία της εταιρείας: τη σύνδεση της ποιότητας, της ελληνικής διατροφής και της απόλαυσης γύρω από το τραπέζι.

Η Melissa Kikizas αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες αμιγώς ελληνικές εταιρείες τροφίμων, με κύκλο εργασιών €140 εκατ., παρουσία σε περισσότερες από 45 χώρες και εξαγωγές που αντιστοιχούν στο 50% του συνολικού όγκου πωλήσεων. Ως η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία ζυμαρικών και ένας από τους ισχυρότερους εξαγωγείς ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου στον κόσμο, συνεχίζει να αναπτύσσεται με συνέπεια, έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία αναδείχθηκε για 8η χρονιά ως Best Work Place Hellas 2026, κατακτώντας την 3η θέση ανάμεσα στις ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες με περισσότερους από 250 εργαζομένους στην Ελλάδα. Η διάκριση αυτή, σε συνέχεια και της αναγνώρισης της Melissa Kikizas ως Best Work Place Europe 2025, επιβεβαιώνει την ισχυρή εταιρική κουλτούρα της, η οποία βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, τη συνεργασία και το κοινό όραμα των ανθρώπων της.