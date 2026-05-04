Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί σε κοντινή απόσταση από την προεδρική κατοικία, οδηγώντας τις Αρχές στην άμεση ενεργοποίηση πρωτοκόλλου ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν εντός του Λευκού Οίκου την ώρα του περιστατικού, με τη φρουρά να θέτει το συγκρότημα σε κατάσταση lockdown για προληπτικούς λόγους.

Το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία τόσο του ίδιου όσο και του προσωπικού και των αξιωματούχων που βρίσκονταν στο σημείο.

Μαρτυρίες δημοσιογράφων αναφέρουν ότι η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ αντέδρασε άμεσα, απομακρύνοντας τους παρευρισκόμενους από τους εξωτερικούς χώρους και οδηγώντας τους με ασφάλεια στην αίθουσα ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες που να συνδέουν τους πυροβολισμούς με άμεση απειλή κατά του Λευκού Οίκου, ωστόσο οι Αρχές αντιμετώπισαν το περιστατικό με τη μέγιστη σοβαρότητα.