Φτωχότερος είναι ο παγκόσμιος κινηματογράφος μετά την απώλεια της ηθοποιού Κλερ Μοριέ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών. Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο σύζυγός της, σκορπίζοντας θλίψη στους λάτρεις της έβδομης τέχνης. Η Οντέτ Αγκραμόν, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της σε εμβληματικές επιτυχίες όπως η «Αμελί».



Ξεκινώντας από το θέατρο τη δεκαετία του ’50, εξελίχθηκε σε μια από τις πιο αγαπημένες μορφές της γαλλικής οθόνης, υπηρετώντας με συνέπεια την υποκριτική για πάνω από μισό αιώνα. Η καριέρα της στον κινηματογράφο απογειώθηκε το 1959, όταν υποδύθηκε τη μητέρα του Ζαν-Πιερ Λεό στην ταινία «Τα 400 χτυπήματα» του Φρανσουά Τριφό, μιας από τις εμβληματικότερες ταινίες της Νουβέλ Βαγκ.



Το 1963 συμπρωταγωνίστησε με τους Φερναντέλ και Μπουρβίλ στην ταινία «Ο σύζυγος της γυναίκας μου», μια μεγάλη επιτυχία του γαλλικού κινηματογράφου, όπου υποδύθηκε τη σύζυγο των δύο κορυφαίων ηθοποιών της εποχής.



Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 έπαιξε στο «Κλουβί με τις τρελές», μια ταινία που έκανε πάταγο στη Γαλλία και το εξωτερικό, υποδυόμενη τη «Σιμόν», την πρώην σύντροφο του Ρενάτο Μπάλντι, ιδιοκτήτη ενός καμπαρέ με drag queens στο Σεν-Τροπέ.



Σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, το 2001, έπαιξε σε άλλη μία ταινία που θα άφηνε το στίγμα της στον κινηματογράφο, την «Αμελί» του Ζαν-Πιερ Ζενέ, στον ρόλο μιας πρώην καλλιτέχνιδας τσίρκου και νυν ιδιοκτήτριας του καφέ στη Μονμάρτη όπου εργαζόταν η νεαρή πρωταγωνίστρια.



Η Μοριέ, που ήταν υποψήφια για Σεζάρ δεύτερου γυναικείου ρόλου, ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Ζαν-Ρενό Γκαρσιά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.