Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η αποχώρηση του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ, με τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, να εξαπολύει ευθείες βολές εναντίον του.

Σε συνέντευξή του στον Alpha, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την απόφαση του Χάρη Καστανίδη να αποχωρήσει, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πρόκειται για έναν πολιτικό που «διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, απέπεμψε ο Κώστας Σημίτης. Σε αυτή τη στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και στις ηγεσίες τους νομίζω είναι συνεπής».

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες αποφάσεις του συνεδρίου δεν αφορούν προσωπικά τον Χάρη Καστανίδη, αλλά εντάσσονται σε μια συνολική προσπάθεια ανανέωσης.

Όπως τόνισε, «στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα πήραμε μία απόφαση σχεδόν με ομοφωνία», εξηγώντας πως θεσπίστηκαν όρια θητειών για βουλευτές, ευρωβουλευτές και κομματικά στελέχη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη επιλογή αφορά ευρύ φάσμα στελεχών, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου, επισημαίνοντας πως στόχος είναι να σταλεί μήνυμα στην κοινωνία ότι η πολιτική δεν περιορίζεται σε αξιώματα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε, επίσης, ζήτημα στάσης του Χάρη Καστανίδη, λέγοντας πως δεν συμμετείχε καν στο συνέδριο του κόμματος για να εκφράσει τις διαφωνίες του.

«Εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό με κανένα. Η απόφαση είναι συλλογική, ανήκει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και όχι σε εμένα», ξεκαθάρισε.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανήλθε με ιστορικές αναφορές, τονίζοντας ότι «όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι συνεπής».

Μάλιστα, επεσήμανε ότι αντίστοιχες επιθέσεις είχε δεχθεί και στο παρελθόν η ηγεσία του κόμματος, αναφέροντας τους Ανδρέα Παπανδρέου, Κώστα Σημίτη και Γιώργο Παπανδρέου.