Το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι στο Απόστολος Νικολαΐδης δύσκολα θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη των φίλων τού Παναθηναϊκού για αγωνιστικούς λόγους.

Το τελικό 0-0 και η μέτρια εικόνα του αγώνα δεν προσέφεραν ιδιαίτερες συγκινήσεις, αφήνοντας ωστόσο διαφορετικά συναισθήματα στις δύο ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε πιο ανταγωνιστικός σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις, αλλά η βελτίωσή του δεν θα αλλάξει τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί.

Η αποκάλυψη για τον Ράφα Μπενίτεθ, η συζήτηση στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού για παίκτες που θα φύγουν το καλοκαίρι και ο Γιάννης Αλαφούζος που αγαπάει τον Παναθηναϊκό, αλλά κάνει ακόμα λάθη. Συνέντευξη του Βασίλη Κωνσταντίνου στο Sportdog.gr