Αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Σκωτία, έκανε η Χαρτς η οποία με ανατροπή νίκησε με 2-1 την Ρέιντζερς.

Η ομάδα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη, είναι πλέον στους 76 βαθμούς, στο +3 από τη Σέλτικ, έχοντας και καλύτερη διαφορά τερμάτων, που αποτελεί το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας. Από την άλλη η Ρέιντζερς παρέμεινε στους 69 βαθμούς και τέθηκε ουσιαστικά εκτός μάχης του τίτλου.

Η Ρέιντζερς μπήκε καλύτερα στο ματς και άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Ωστόσο στο δεύτερο μέρος η Χάρτς ανέβασε την αποδοσή της και ισοφάρισε στο 54′ με τον Κίνγκσλεϊ.

Το γκολ της νίκης για την Χαρτς ήρθε στο 71′, με τον Σάνκλαντ. Την επόμενη αγωνιστική η Σέλτικ θα υποδεχθεί τη Ρέιντζερς και η Χαρτς θα παίξει εκτός έδρας με την Μάδεργουελ.