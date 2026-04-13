Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε σήμερα τη στήριξή του στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας πως βρίσκεται σε στενό συντονισμό για το θέμα με τις ΗΠΑ.

«Το Ιράν παραβίασε τους κανόνες (των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν), ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να επιβάλει έναν ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Στηρίζουμε βεβαίως αυτήν τη σθεναρή θέση και βρισκόμαστε σε συνεχή συντονισμό με τις ΗΠΑ».

Επιπλέον, ο Νετανιάχου είπε σήμερα πως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς του τηλεφώνησε την Κυριακή, αφού αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ, για να τον ενημερώσει σχετικά με τις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου με το Ιράν, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν επετεύχθη συμφωνία.