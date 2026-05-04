Η ώρα της δικαιοσύνης έφτασε για τον Πάολο Φαλζόν, τον 38χρονο που το 2022 παρέσυρε με το αυτοκίνητό του πλήθος καρναβαλιστών στο Μονς. Ο κατηγορούμενος, που λάτρευε παθολογικά το όχημά του, δικάζεται για επτά ανθρωποκτονίες. Στην αίθουσα βρίσκονται 200 οικογένειες που ζητούν δικαίωση για τους αγαπημένους τους. Η δίκη, που αναμένεται να διαρκέσει έως τα τέλη Ιουνίου, αποκαλύπτει το προφίλ ενός οδηγού που θυσίασε ζωές στον βωμό της ταχύτητας.



Ο «αυτοκινητόφιλος», όπως τον περιέγραφαν στην έρευνά τους οι αστυνομικοί, Πάολο Φαλζόν, είχε βάλει στο κέντρο της ζωής του το όχημά του και την αίσθηση ισχύος που του προσέφερε. Για πρώτη φορά σήμερα παραδέχτηκε δημοσίως την «ανοησία» του και εξέφρασε τη λύπη του για τον πόνο που προκάλεσε. «Αρκετά συχνά βιντεοσκοπούσα τον εαυτό μου ενώ έτρεχα με τρελή ταχύτητα, το παραδέχομαι, αναλαμβάνω πλήρως (την ευθύνη). Ημουν εντελώς βλάκας που το έκανα αυτό», είπε ο 38χρονος άνδρας, δεχόμενος καταιγισμός ερωτήσεων από την πρόεδρο του δικαστηρίου.



Η τραγωδία χτύπησε στο Στρεπί-Μπραγκενί, ένα προάστιο της πόλης Λουβιέρ, στις 20 Μαρτίου 2022, την Κυριακή της παρέλασης των «Ζιλ», εμβληματικών φιγούρων του βελγικού καρναβαλιού που κατακλύζουν τους δρόμους φορώντας ξύλινα σαμπό και τεράστιες, λευκές περούκες.



Στις 5 το πρωί, την ώρα που οι καρναβαλιστές είχαν ορίσει για την προσυγκέντρωσή τους, πριν από την παρέλαση, ο Πάολο Φαλζόν επέστρεφε από νυχτερινή διασκέδαση μαζί με έναν φίλο του. Έτρεχε με 170 χιλιόμετρα, κρατούσε με το ένα χέρι το τιμόνι και με το άλλο το κινητό τηλέφωνό του με το οποίο τραβούσε βίντεο τον εαυτό του, για να ανεβάσει το πολλοστό story στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.



Το αυτοκίνητο παρέσυρε σχεδόν 100 ανθρώπους που ήταν συγκεντρωμένοι στο οδόστρωμα.

Από τον Μάιο του 2020 μέχρι το δυστύχημα, τον Μάρτιο του 2022, ο Φαλζόν είχε αναρτήσει περισσότερα από 100 βίντεο του ίδιου μέσα στην ολοκαίνουρια BMW του. Εκείνη την Κυριακή του καρναβαλιού, η πρόσκρουση στο «τείχος των πεζών» που βρέθηκαν μπροστά του ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου. Οι διασώστες μετέφεραν σε νοσοκομεία καμιά σαρανταριά τραυματίες – πολλοί ήταν σε σοβαρή κατάσταση και ένας από αυτούς πέθανε το 2024.

Γεγονός πρωτοφανές για τροχαίο δυστύχημα, η δίκη διεξάγεται ενώπιον ενόρκων. Ο Πάολο Φαλζόν κατηγορείται για επτά ανθρωποκτονίες και 81 απόπειρες – όσοι ήταν και οι συγκεντρωμένοι καρναβαλιστές.



Ο δικηγόρος του πάντως αμφισβητεί το κατηγορητήριο. Όπως είπε, ο πελάτης του παραδέχεται ότι συχνά έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα αλλά «ουδέποτε είχε την πρόθεση να σκοτώσει» κανέναν. Προέτρεψε τους ενόχους να τον κρίνουν «για αυτά που έκανε» και να μην επηρεαστούν «από μίσος».

«Ακόμη και σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, αδυνατώ να το κατανοήσω», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λορενά Κασκαρανό, που έχασε τους γονείς και τον θείο της στο δυστύχημα.



Στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν περισσότεροι από 270 μάρτυρες κατηγορίας, με σκοπό να αποδείξουν ότι ο 38χρονος δεν επέδειξε απλώς αμέλεια ή απερισκεψία. «Δεν μπορώ να καταλάβω πως παρασέρνεις κάποιον, περνάς από πάνω του, συνεχίζεις το δρόμο σου και μετά λες ότι ήταν ακούσιο, αυτό είναι ανήκουστο!» είπε ο Ζαν-Φιλίπ Μαγιάνς, ένας εκ των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής.



Για τους ενόρκους, ένα σημείο-κλειδί είναι να διαλευκάνουν γιατί ο Φαλζόν συνέχισε την πορεία του επί ένα χιλιόμετρο, μέχρι να σταματήσει τελικά το αυτοκίνητο. Πολύ περισσότερο που δύο άνθρωποι είχαν διαπεράσει το παρμπρίζ του οχήματος και ένας τρίτος βρέθηκε στην οροφή του – απ’ όπου έπεσε στην πορεία. Μάρτυρες είπαν ότι είδαν το αυτοκίνητο να επιταχύνει και να περνάει πάνω από το σώμα αυτού του «Ζιλ».



Ο Πάολο Φαλζόν μπορεί να καταδικαστεί σε κάθειρξη 30 ετών. Ο συνοδηγός του δικάζεται επίσης, για παράλειψη παροχής βοήθειας σε άνθρωπο που διέτρεχε κίνδυνο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.