Η Ρόμα συνέτριψε με 4-0 της Φιορεντίνα εντός έδρας για την 35η αγωνιστική της Serie A και πλησίασε στον έναν βαθμό την Γιουβέντους, στην «μάχη» για την έξοδο στο Champions League.

Η Ρόμα μπήκε πολύ δυνατά και τελείωσε ουσιαστικά το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Στο 13΄ο Μαντσίνι έκανε το 1-0, στο 17’ ο Γουέσλεϊ το 2-0 και στο 34′ ο Ερμόσο το 3-0.

Το τελικό 4-0 για την ομάδα του Γκασπερίνι σημείωσε στο 58ο λεπτό του αγώνα ο Πιζίλι. Με την ήττα αυτή η Φιορεντίνα έμεινε στην 16η θέση με 37 βαθμούς.

Στο άλλο ματς της αγωνιστικής, η Λάτσιο με γκολ των Ίσακσεν (59’) και Νόσλιν (92’), πήρε τη νίκη με 2-1 εκτός έδρας επί της Κρεμονέζε η οποία είχε προηγηθεί με τον Μπονατσόλι στο 29’.

Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής

Παρασκευή 1 Μαϊου

Πίζα-Λέτσε 1-2

Σάββατο 2 Μαϊου

Oυντινέζε-Τορίνο 2-0

Κόμο-Νάπολι 0-0

Aταλάντα-Τζένοα 0-0

Κυριακή 3 Μαϊου

Mπολόνια-Κάλιαρι 0-0

Σασουόλο-Μίλαν 2-0

Γιουβέντους-Βερόνα 1-1

Ίντερ-Πάρμα 2-0

Δευτέρα 4 Μαϊου

Κρεμονέζε-Λάτσιο 1-2

Ρόμα-Φιορεντίνα 4-0

Επόμενη αγωνιστική (36η)

Παρασκευή 8 Μαϊου

Tορίνο-Σασουόλο (21:45)

Σάββατο 9 Μαίου

Κάλιαρι-Ουντινέζε (16:00)

Λάτσιο-Ίντερ (19:00)

Λέτσε-Γιουβέντους (21:45)

Κυριακή 10 Μαϊου

Kόμο-Βερόνα (13:30)

Φιορεντίνα-Τζένοα (16:00)

Πάρμα-Ρόμα (19:00)

Μίλαν-Αταλάντα (21:45)

Δευτέρα 11 Μαϊου

Nάπολι-Μπολόνια (21:45)