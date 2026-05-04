Η Ρόμα συνέτριψε με 4-0 της Φιορεντίνα εντός έδρας για την 35η αγωνιστική της Serie A και πλησίασε στον έναν βαθμό την Γιουβέντους, στην «μάχη» για την έξοδο στο Champions League.
Η Ρόμα μπήκε πολύ δυνατά και τελείωσε ουσιαστικά το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Στο 13΄ο Μαντσίνι έκανε το 1-0, στο 17’ ο Γουέσλεϊ το 2-0 και στο 34′ ο Ερμόσο το 3-0.
Το τελικό 4-0 για την ομάδα του Γκασπερίνι σημείωσε στο 58ο λεπτό του αγώνα ο Πιζίλι. Με την ήττα αυτή η Φιορεντίνα έμεινε στην 16η θέση με 37 βαθμούς.
Στο άλλο ματς της αγωνιστικής, η Λάτσιο με γκολ των Ίσακσεν (59’) και Νόσλιν (92’), πήρε τη νίκη με 2-1 εκτός έδρας επί της Κρεμονέζε η οποία είχε προηγηθεί με τον Μπονατσόλι στο 29’.
Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής
Παρασκευή 1 Μαϊου
Πίζα-Λέτσε 1-2
Σάββατο 2 Μαϊου
Oυντινέζε-Τορίνο 2-0
Κόμο-Νάπολι 0-0
Aταλάντα-Τζένοα 0-0
Κυριακή 3 Μαϊου
Mπολόνια-Κάλιαρι 0-0
Σασουόλο-Μίλαν 2-0
Γιουβέντους-Βερόνα 1-1
Ίντερ-Πάρμα 2-0
Δευτέρα 4 Μαϊου
Κρεμονέζε-Λάτσιο 1-2
Ρόμα-Φιορεντίνα 4-0
Επόμενη αγωνιστική (36η)
Παρασκευή 8 Μαϊου
Tορίνο-Σασουόλο (21:45)
Σάββατο 9 Μαίου
Κάλιαρι-Ουντινέζε (16:00)
Λάτσιο-Ίντερ (19:00)
Λέτσε-Γιουβέντους (21:45)
Κυριακή 10 Μαϊου
Kόμο-Βερόνα (13:30)
Φιορεντίνα-Τζένοα (16:00)
Πάρμα-Ρόμα (19:00)
Μίλαν-Αταλάντα (21:45)
Δευτέρα 11 Μαϊου
Nάπολι-Μπολόνια (21:45)