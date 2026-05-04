Το Netflix προετοιμάζει την κυκλοφορία της νέας της ταινίας με τίτλο «Ladies First», μιας high-concept κωμωδίας που επιχειρεί να ανατρέψει τους κοινωνικούς ρόλους μέσα από τη φόρμα της σάτιρας.

Η ταινία, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 22 Μαΐου, έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον λόγω του πρωταγωνιστικού της δίδυμου: τον Sacha Baron Cohen και τη Rosamund Pike. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Thea Sharrock, γνωστή για έργα όπως το Me Before You και πιο πρόσφατες κινηματογραφικές κωμωδίες.

Η υπόθεση της ταινίας περιστρέφεται γύρω από έναν άνδρα, έναν επιτυχημένο και βαθιά ανδροκεντρικό διευθυντή διαφημιστικής εταιρείας, ο οποίος ξαφνικά βρίσκεται σε μια παράλληλη πραγματικότητα. Σε αυτό το εναλλακτικό σύμπαν, οι κοινωνικοί ρόλοι έχουν αντιστραφεί πλήρως, καθώς οι γυναίκες κατέχουν την πολιτική, επαγγελματική και πολιτισμική εξουσία, ενώ οι άνδρες βρίσκονται σε δευτερεύουσα θέση.

Η ιστορία ακολουθεί τον πρωταγωνιστή καθώς προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτό το νέο καθεστώς, αντιμετωπίζοντας μια πραγματικότητα που λειτουργεί με εντελώς διαφορετικούς κανόνες ισχύος και συμπεριφοράς. Η Rosamund Pike υποδύεται μια ισχυρή και κυρίαρχη φιγούρα που έρχεται σε άμεση αντιπαράθεση με τον χαρακτήρα του Cohen, δημιουργώντας τον κεντρικό άξονα σύγκρουσης της ταινίας.

Σύμφωνα με το The Wrap, το «Ladies First» βασίζεται στη γαλλική ταινία Je Ne Suis Pas Un Homme Facile (2018), η οποία εξερευνούσε παρόμοια θεματική αντιστροφής ρόλων φύλου μέσα από σατιρική προσέγγιση. Η νέα εκδοχή του Netflix ενισχύει το concept με διεθνές καστ και πιο εμπορική κινηματογραφική κλίμακα.

Η παραγωγή ανήκει στο Netflix, η οποία τα τελευταία χρόνια επενδύει συστηματικά σε high-concept κωμωδίες με κοινωνικό σχολιασμό, επιχειρώντας να συνδυάσει ψυχαγωγία και θεματική πρόκληση. Το σενάριο υπογράφεται από ομάδα σεναριογράφων με εμπειρία σε κωμωδίες και satirical storytelling.

Αν και η ταινία δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το «Ladies First» επιχειρεί να κινηθεί στο όριο ανάμεσα στη σάτιρα και την κοινωνική αλληγορία, χρησιμοποιώντας το παιχνίδι των ρόλων για να σχολιάσει ζητήματα εξουσίας, ταυτότητας και κοινωνικών στερεοτύπων μέσα από μια καθαρά ψυχαγωγική φόρμα.

