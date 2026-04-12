Λίγες ώρες μετά την αποτυχία των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στην Ισλαμαμπάντ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα «ξεκινήσουν αμέσως τη διαδικασία αποκλεισμού οποιουδήποτε πλοίου που προσπαθεί να εισέλθει ή να εξέλθει από το Στενό του Ορμούζ».

«Έδωσα εντολή στο ναυτικό μας να αναζητήσει και να απαγορεύσει την είσοδο σε κάθε πλοίο σε διεθνή ύδατα που έχει πληρώσει φόρο στο Ιράν», έγραψε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

Οι ΗΠΑ θα «αρχίσουν να καταστρέφουν» τις νάρκες που έχει τοποθετήσει το Ιράν στο στενό, πρόσθεσε και συνέχισε: «Όποιος Ιρανός μας πυροβολήσει ή ειρηνικά πλοία, θα καταστραφεί στην κόλαση!»

Το μήνυμα του Τραμπ:

«Λοιπόν, να το, η συνάντηση πήγε καλά, τα περισσότερα σημεία συμφωνήθηκαν, αλλά το μόνο σημείο που πραγματικά είχε σημασία, η ΠΥΡΗΝΙΚΗ, δεν ήταν. Με άμεση ισχύ, το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το καλύτερο στον κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ όλων των πλοίων που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από το Στενό του Ορμούζ.

Κάποια στιγμή, θα φτάσουμε σε μια βάση “ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΒΓΟΥΝ”, αλλά το Ιράν δεν επέτρεψε να συμβεί αυτό λέγοντας απλώς, “Μπορεί να υπάρχει μια νάρκη κάπου εκεί έξω”, που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από αυτούς. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ και οι ηγέτες χωρών, ειδικά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δεν θα εκβιαστούν ποτέ. Έχω επίσης δώσει εντολή στο Ναυτικό μας να αναζητήσει και να απαγορεύσει κάθε πλοίο σε διεθνή ύδατα που έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν.

Κανείς που πληρώνει παράνομα διόδια δεν θα έχει ασφαλή διέλευση στην ανοιχτή θάλασσα. Θα αρχίσουμε επίσης να καταστρέφουμε τις νάρκες που τοποθέτησαν οι Ιρανοί στα Στενά. Κάθε Ιρανός που θα πυροβολήσει εναντίον μας ή εναντίον ειρηνικών πλοίων, θα ΚΑΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ! Το Ιράν ξέρει, καλύτερα από τον καθένα, πώς να ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ αυτήν την κατάσταση που έχει ήδη καταστρέψει τη χώρα του. Το Ναυτικό του έχει εξαφανιστεί, η Πολεμική του Αεροπορία έχει εξαφανιστεί, τα Αντιαεροπορικά του και τα Ραντάρ του είναι άχρηστα, Χομεϊνί, και οι περισσότεροι από τους “Ηγέτες” του είναι νεκροί, όλα εξαιτίας της πυρηνικής τους φιλοδοξίας.

Ο Αποκλεισμός θα ξεκινήσει σύντομα. Άλλες χώρες θα εμπλακούν σε αυτόν τον Αποκλεισμό. Δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να επωφεληθεί από αυτή την Παράνομη Πράξη Εκβιασμού. Θέλουν χρήματα και, το πιο σημαντικό, θέλουν Πυρηνικά. Επιπλέον, και σε μια κατάλληλη στιγμή, είμαστε πλήρως «ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΟΙ» και ο Στρατός μας θα αποτελειώσει το λίγο που έχει απομείνει από το Ιράν! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».