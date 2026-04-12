Σε νέα κρίσιμη φάση εισέρχεται η γεωπολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μετά το ναυάγιο των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν με τα σενάρια κλιμάκωσης να πολλαπλασιάζονται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε σήμερα, Κυριακή, άρθρο μέσω του Truth Social, στο οποίο υποστηρίζεται ότι διαθέτει τη δυνατότητα να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι μια τέτοια επιλογή παραμένει ενεργή.

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη δήλωση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με την Τεχεράνη αποχωρώντας από το Πακιστάν.

Το άρθρο του ιστότοπου Just The News με τίτλο «Το χαρτί του Τραμπ που κρατά ο πρόεδρος αν το Ιράν δεν υποχωρήσει: ένας ναυτικός αποκλεισμός», επιχειρεί να αναδείξει ομοιότητες με την τακτική που είχε ακολουθήσει η κυβέρνηση Τραμπ στη Βενεζουέλα, πριν από την επιχείρηση εναντίον του τότε προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Στην περίπτωση εκείνη, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αναπτύξει ισχυρή ναυτική δύναμη στην Καραϊβική, στοχοποιώντας σκάφη που θεωρούσαν ότι συνδέονται με διακίνηση ναρκωτικών, καταλαμβάνοντας δεξαμενόπλοια και προχωρώντας τελικά σε μια εντυπωσιακή επιχείρηση σύλληψης του ηγέτη της χώρας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Τραμπ «ενδέχεται να επαναλάβει τη επιτυχημένη στρατηγική αποκλεισμού για να στραγγαλίσει μια ήδη εύθραυστη ιρανική οικονομία και να αυξήσει τη διπλωματική πίεση προς την Κίνα και την Ινδία, αποκόπτοντάς τις από μία από τις βασικές πηγές πετρελαίου τους», εφόσον το Ιράν αρνηθεί να αποδεχθεί συμφωνία.

Πινγκ πονγκ ευθυνών

Παρά τις πολύωρες συνομιλίες που ολοκληρώθηκαν την Κυριακή στην Ισλαμαμπάντ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την ήδη εύθραυστη εκεχειρία.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν κατηγορίες για την αποτυχία των 21 ωρών διαπραγματεύσεων, οι οποίες στόχευαν στον τερματισμό των συγκρούσεων που έχουν κοστίσει χιλιάδες ζωές και έχουν προκαλέσει εκτίναξη των διεθνών τιμών πετρελαίου εδώ και έξι εβδομάδες.

Ντομίνγκες: Παράνομα τα διόδια στα Στενά

Την ίδια ώρα, νέο πεδίο αντιπαράθεσης αποτελεί το καθεστώς διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, με τον επικεφαλής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), Αρσένιο Ντομίνγκες, να ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε επιβολή διοδίων από το Ιράν είναι παράνομη και πρέπει να απορριφθεί.

Οι ιρανικές αρχές έχουν ζητήσει το δικαίωμα να επιβάλλουν τέλη στα πλοία που διέρχονται από τα στενά, ακόμη και μετά τη λήξη του πολέμου, ενώ ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας «κοινής επιχείρησης» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τη συλλογή αυτών των πληρωμών.

«Τα κράτη δεν έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν μηχανισμούς, πληρωμές ή χρεώσεις σε αυτά τα στενά», δήλωσε ο Αρσένιο Ντομίνγκες σε συνέντευξή του στο Al Jazeera.

«Οποιαδήποτε επιβολή διοδίων είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε, εκφράζοντας επίσης έντονη ανησυχία για περίπου 20.000 ναυτικούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο λόγω του ουσιαστικού αποκλεισμού των στενών.

«Αυτό είναι η μεγαλύτερη ανησυχία μου, και όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση, τόσο πιο επιζήμια γίνεται για αυτούς», είπε.

Τα δύο μεγάλα «αγκάθια»

Από την άλλη πλευρά, το ιρανικό Press TV έκανε λόγο για «υπερβολικές απαιτήσεις» από την πλευρά των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αυτές εμπόδισαν την επίτευξη συμφωνίας, με τα Στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα να αποτελούν βασικά σημεία διαφωνίας.

Παρά την ανακοίνωση εκεχειρίας δύο εβδομάδων, η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά παγωμένη, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο.

Πετρελαιοφόρα και άλλα εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, όπως φαίνονται από το Χορ Φακάν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global, μόλις 22 πλοία με ενεργοποιημένο σύστημα αυτόματης αναγνώρισης εξήλθαν από τα στενά μέχρι την Παρασκευή, έναντι περίπου 135 διελεύσεων ημερησίως πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο πολεμικά πλοία διέπλευσαν την περιοχή σε μια προσπάθεια εκκαθάρισης ναρκών, κάτι που το Ιράν διέψευσε, ενώ ο Τραμπ επέμεινε ότι τα στενά θα ανοίξουν «αρκετά σύντομα», με ή χωρίς τη συνεργασία της Τεχεράνης.

Προειδοποίηση Τραμπ (και) στην Κίνα για να αντιαεροπορικά

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Κίνα θα αντιμετωπίσει «μεγάλα προβλήματα» εάν προχωρήσει σε αποστολή οπλισμού στο Ιράν, αντιδρώντας σε πληροφορίες περί ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Πεκίνου και Τεχεράνης.

«Αν η Κίνα το κάνει αυτό, θα έχει μεγάλα προβλήματα, εντάξει;» δήλωσε ο πρόεδρος, χωρίς να διευκρινίσει εάν έχει συζητήσει το ζήτημα απευθείας με τον Σι Τζινπίνγκ, με τον οποίο αναμένεται να συναντηθεί στις αρχές του επόμενου μήνα.

Η προειδοποίηση ήρθε μετά από σημαντική αποκάλυψη πληροφοριών, σύμφωνα με την οποία η Κίνα ενδέχεται να ετοιμάζεται να παραδώσει προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, η Τεχεράνη φαίνεται να αξιοποιεί την τρέχουσα δί εβδομάδων εκεχειρία για να ενισχύσει το οπλοστάσιό της.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να οργανώσει την αποστολή φορητών αντιαεροπορικών συστημάτων μέσω τρίτων χωρών, ώστε να διατηρήσει τη δυνατότητα άρνησης άμεσης εμπλοκής.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον απέρριψε τις κατηγορίες ως «αβάσιμες», επιμένοντας ότι η Κίνα παραμένει ουδέτερη στη σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί, ιδιαίτερα μετά το πρόσφατο βέτο Κίνας και Ρωσίας σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Καθώς πλησιάζει η προθεσμία της 22ας Απριλίου για την εκεχειρία, η πιθανή άφιξη νέων αντιαεροπορικών συστημάτων ενδέχεται να μεταβάλει την ισορροπία στο πεδίο και να δυσκολέψει περαιτέρω τις ήδη αδιέξοδες διαπραγματεύσεις στην Ισλαμαμπάντ.