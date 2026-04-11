Ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση βρίσκονται σε εξέλιξη, νέα στοιχεία δείχνουν ότι το στρατιωτικό σκέλος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή παραμένει ενεργό, με την Κίνα να φέρεται έτοιμη να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνα του Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.



Σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, η Κίνα ετοιμάζεται να παραδώσει νέα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στο Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μετέδωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν τις πρόσφατες εκτιμήσεις.

Το δίκτυο αναφέρει ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Πεκίνο προσπαθεί να περάσει τις αποστολές μέσω τρίτων χωρών, ώστε να κρύψει την πραγματική τους προέλευση.

U.S. intelligence believes China is preparing to send new air defense systems to Iran within the next few weeks, CNN reports.



The systems reportedly include man-portable air-defense systems known as MANPADS.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος και η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησαν άμεσα σε ερωτήματα του Reuters για το θέμα.

Σύμφωνα με το CNN, η Κίνα σχεδιάζει να στείλει φορητά αντιαεροπορικά συστήματα, γνωστά ως MANPADS, δηλαδή πυραύλους που μπορούν να εκτοξεύονται από τον ώμο.

Την ίδια στιγμή, ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να έχουν υψηλού επιπέδου συνομιλίες σήμερα, Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, με στόχο να βρουν τρόπους να τερματίσουν τον πόλεμο που διαρκεί εδώ και έξι εβδομάδες.