Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη των πλέον κρίσιμων συνομιλιών ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν τα ξημερώματα της 28ης Φεβρουαρίου.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι αντιπροσωπείες των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν θα ξεκινήσουν συνομιλίες, σήμερα, Σάββατο, στο Ισλαμαμπάντ, παρά τις μεγάλες διαφωνίες που απειλούν την εύθραυστη εκεχειρία. Χαρακτήρισε τις συνομιλίες «ιστορική στιγμή» που θα «κρίνει τα πάντα» για το αν θα υπάρξει μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος έθεσε νέα προϋπόθεση, λέγοντας ότι πρέπει πρώτα να αποδεσμευτούν τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, καθώς και να υπάρξει εκεχειρία στον Λίβανο.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, που έφτασε πριν από λίγο στο Ισλαμαμπάντ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον «απλώνει χέρι συνεργασίας», αλλά προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην «παίξει παιχνίδια».

Ο Τραμπ αστειεύτηκε μάλιστα ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία «θα ρίξει την ευθύνη στον Βανς», ενώ αν πετύχουν οι διαπραγματεύσεις «θα πάρει ο ίδιος τα εύσημα».

Η αποστολή του Τζέι Ντι Βανς θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς καλείται να γεφυρώσει μεγάλες διαφορές μεταξύ πλευρών που δεν εμπιστεύονται η μία την άλλη μετά από έξι εβδομάδες πολέμου. Σύμμαχοι των ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την πορεία του, εκτιμώντας ότι αν δεν καταφέρει να φέρει αποτέλεσμα, το πολιτικό κόστος θα είναι σημαντικό.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν, είπε ότι οι ΗΠΑ «φορτώνουν πλοία» με όπλα και πυρομαχικά σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν.

Έρημοι οι δρόμοι του Ισλαμαμπάντ τα ξημερώματα του Σαββάτου πριν από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην πακιστανική πρωτεύουσα

Την ίδια ώρα, έγιναν προπαρασκευαστικές επαφές για συνομιλίες Ισραήλ–Λιβάνου την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον. Το Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ, ενώ ΗΠΑ και Ισραήλ επιμένουν ότι η εκεχειρία με το Ιράν δεν καλύπτει αυτό το μέτωπο.

Βαρύ το οικονομικό κόστος

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει κοστίσει από 25 έως 35 δισ. δολάρια, σύμφωνα με εκτίμηση αξιωματούχου του Πενταγώνου από την πρώτη θητεία Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία ετοιμάζονται για νέα χτυπήματα αν οι συνομιλίες αποτύχουν. «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα τα χρησιμοποιήσουμε και μάλιστα πολύ αποτελεσματικά», είπε, προσθέτοντας ότι σύντομα θα φανεί αν θα υπάρξει αποτέλεσμα.