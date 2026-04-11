Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς βρίσκεται σήμερα 11/4 καθ’ οδόν προς το Πακιστάν, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις, σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας, μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ύστερα από έξι εβδομάδες συγκρούσεων.

Ειδικότερα, ο Τζέι Ντι Βανς, αναχώρησε χθες από την Ουάσινγκτον και αναμένεται να προσγειωθεί σήμερα το πρωί στο Ισλαμαμπάντ — που έχει μετατραπεί σχεδόν σε πόλη-φάντασμα λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας — για να ηγηθεί της αμερικανικής αποστολής, συνοδευόμενος από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Επικεφαλής μιας αποστολής περισσοτέρων των 70 ανθρώπων, ο ισχυρός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ έφθασε χθες βράδυ στο Πακιστάν.

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, το χρονοδιάγραμμα των οποίων δεν είναι γνωστό, κάθε πλευρά απηύθυνε τις δικές της προειδοποιήσεις.

«Έχουμε καλές προθέσεις, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Γαλιμπάφ κατά την άφιξή του στο Ισλαμαμπάντ. Οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ κατέληγαν πάντα σε «αποτυχίες και αθετημένες υποσχέσεις», δήλωσε ο ίδιος, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Από την πλευρά του, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, ο Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε το Ιράν να μην επιχειρήσει «παιχνίδια» με την Ουάσινγκτον. «Εάν επιχειρήσουν να παίξουν μαζί μας, θα δουν ότι η δική μας διαπραγματευτική ομάδα δεν θα είναι τόσο δεκτική», δήλωσε. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι «θα προσπαθήσει να διεξάγει θετικές διαπραγματεύσεις». Όπως και ο βασικός μεσολαβητής στις συνομιλίες, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ.

«Σε απάντηση στην ειλικρινή μου πρόσκληση, ηγέτες των δύο χωρών θα έλθουν στο Ισλαμαμπάντ όπου θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις για την εδραίωση της ειρήνης», δήλωσε ο Σαρίφ χθες σε διάγγελμά του προς τον πακιστανικό λαό.

Στο Ιράν, μια χώρα όπου οι αρχές έχουν προχωρήσει σε διακοπή της πρόσβασης στο ίντερνετ εδώ και περισσότερες από 1.000 ώρες, κάτοικοι εκφράζουν στο Γαλλικό Πρακτορείο τις αμφιβολίες τους για τις διαπραγματεύσεις.

«Δεν θα πρέπει να παίρνουμε τον Τραμπ τόσο στα σοβαρά. Θέλει να σβήσει έναν πολιτισμό από τον χάρτη και 12 ώρες αργότερα θέτει σε ισχύ μια κατάπαυση πυρός που δεν βασίζεται σε τίποτα», δήλωσε 30χρονος κάτοικος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.