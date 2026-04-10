Στο Πακιστάν, όλα είναι έτοιμα για τις συνομιλίες του Σαββάτου ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί στο Ισλαμαμπάντ ενώ καταδρομείς, αστυνομικοί και άλλες μονάδες έχουν στήσει οδοφράγματα σε βασικούς οδικούς άξονες που συνδέουν το αεροδρόμιο με την πόλη, κυρίως κατά μήκος των διαδρομών που αναμένεται να χρησιμοποιήσουν οι αποστολές.

Κατά την παραμονή τους στο Πακιστάν, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν και με τον πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, ενώ θα διαμείνουν στο ξενοδοχείο Serena όπου εκτιμάται ότι θα διεξαχθούν και οι διαπραγματεύσεις το Σάββατο.

Μάλιστα ο Σεχμπάζ Σαρίφ, απηύθυνε τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον λαό.

«Πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή που θα καθορίσει την εξέλιξη των πραγμάτων» δήλωσε ο Σαρίφ. «Σας ζητώ όλους να προσευχηθείτε, ώστε οι συνομιλίες αυτές να στεφθούν με επιτυχία, να σωθούν αμέτρητες ζωές και ο κόσμος να δει την ειρήνη».

Ο Σαρίφ επαίνεσε τον Πακιστανό στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, στενό σύμμαχο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών Ισάκ Νταρ, για το γεγονός ότι «έσβησαν τις φλόγες του πολέμου».

Ο ίδιος είπε ότι αύριο, «αν θέλει ο Θεός», ηγετικά στελέχη τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του Ιράν θα βρίσκονται στο Πακιστάν για τις διαπραγματεύσεις. «Η ηγεσία του Πακιστάν θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι συνομιλίες αυτές να έχουν θετικό αποτέλεσμα» ανέφερε ο Σαρίφ. «Όλα βρίσκονται στα χέρια του Θεού».

Στρατιώτες σε σημείο ελέγχου για την ασφάλεια ενόψει των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί επιθεώρησε τα μέτρα ασφαλείας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, με το υπουργείο να ανακοινώνει ότι η λεγόμενη «Κόκκινη Ζώνη» της πόλης θα τεθεί σε πλήρη αποκλεισμό, επιτρέποντας την πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα.

Πάντως οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο δυναμιτίζουν το κλίμα και απειλούν να υπονομεύσουν τις διπλωματικές προσπάθειες.

Τραμπ: «Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν γρήγορα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις απειλές προς το Ιράν και προειδοποιεί πως σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με το Ισραήλ, είναι έτοιμες να επανεκκινήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με ακόμη μεγαλύτερη ισχύ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον έχει ήδη προετοιμάσει τα στρατιωτικά της μέσα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι τα πλοία είναι «φορτωμένα με τα καλύτερα όπλα».

«Αλλά φορτώνουμε τα πλοία. Φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα όπλα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, ακόμα και σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που χρησιμοποιούμε για να επιτύχουμε πλήρη καταστροφή. Και αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα τα χρησιμοποιήσουμε, και θα τα χρησιμοποιήσουμε πολύ αποτελεσματικά».

Παράλληλα, κατηγόρησε το Ιράν ότι επιχειρεί να ασκήσει πίεση στη διεθνή κοινότητα μέσω της στρατηγικής του στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «δεν έχει πραγματικά διαπραγματευτικά χαρτιά» πέρα από βραχυπρόθεσμες τακτικές.

Τζέι Ντι Βανς: Να μην προσπαθήσουν να μας ξεγελάσουν

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες, διαμήνυσε ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να «τείνουν χείρα συνεργασίας» αν οι Ιρανοί ενεργήσουν «με καλή πίστη». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αν «προσπαθήσουν να μας ξεγελάσουν», οι ΗΠΑ δεν θα δείξουν διάθεση ανταπόκρισης.

Όπως είπε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, του έχει δώσει κατευθυντήριες γραμμές για τις συζητήσεις.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Η Τεχεράνη δεν κάνει πίσω και ζητά πλήρη εφαρμογή των συμφωνημένων όρων

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διατηρεί σκληρή στάση, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να προσέλθει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις εάν δεν υπάρξει πλήρης τήρηση των ήδη συμφωνημένων όρων.

Ιρανικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι βασική προϋπόθεση αποτελεί η εφαρμογή της εκεχειρίας όχι μόνο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, καθώς και η προώθηση οικονομικών ζητημάτων όπως η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες δεν μπορούν να ξεκινήσουν εάν δεν υλοποιηθούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις που, όπως είπε, έχουν ήδη τεθεί στο τραπέζι: η πλήρης εκεχειρία στον Λίβανο και η άρση περιορισμών σε ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό.

Αντίστοιχα, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι η σταθερότητα στον Λίβανο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε ευρύτερης συμφωνίας αποκλιμάκωσης.