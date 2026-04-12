Η αποτυχία των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ άφησε πίσω της νέο κύμα έντασης, με την εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή να κρέμεται από μια κλωστή και τη διπλωματική αντιπαράθεση να περνά σε νέα φάση.

Παρά τις πολύωρες και εντατικές επαφές στο Πακιστάν, ΗΠΑ και Ιράν δεν κατάφεραν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους και να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, με τις διαπραγματεύσεις που ολοκληρώθηκαν την Κυριακή στην πακιστανική πρωτεύουσα να οδηγούνται σε αδιέξοδο.

Αμέσως μετά, ξεκίνησε ένα έντονο «blame game», με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για το ναυάγιο των 21 ωρών συνομιλιών. Οι επαφές αυτές είχαν στόχο να βάλουν τέλος σε μια σύγκρουση που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αποχώρησε από το Ισλαμαμπάντ λίγο μετά τις 05:00 ώρα Ελλάδας, σηματοδοτώντας το τέλος μιας κρίσιμης διπλωματικής προσπάθειας.

Λίγο αργότερα, αμερικανικά μέσα μετέδωσαν βίντεο στο οποίο ο Μάρκο Ρούμπιο ενημερώνει τον Ντόναλντ Τραμπ για την αποτυχία των συνομιλιών, την ώρα που ο αμερικανικός πρόεδρος παρακολουθούσε αγώνα πολεμικών τεχνών.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αποτυχία αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής της Ουάσινγκτον έναντι της Τεχεράνης, με πιθανές συνέπειες σε διπλωματικό και γεωπολιτικό επίπεδο.

Περίπου μία ώρα πριν την αναχώρησή του από το Πακιστάν, ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σε σύντομη συνέντευξη Τύπου πως «θα επιστρέψουμε στις ΗΠΑ χωρίς να έχουμε κλείσει συμφωνία» έπειτα από 21 ώρες εντατικών συνομιλιών χωρίς συμφωνία με το Ιράν, αφού υπέβαλε «την τελική και καλύτερη προσφορά που μπορούσαμε να κάνουμε» για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι δεν υπήρξε «ρητή δέσμευση» από την ιρανική πλευρά για εγκατάλειψη του πυρηνικού της προγράμματος.

Όπως διευκρίνισε, οι συνομιλίες κράτησαν συνολικά 21 ώρες. «Είχαμε πολλές ουσιαστικές συζητήσεις με τους Ιρανούς. Αυτό είναι το καλό νέο. Το κακό νέο είναι πως δεν καταλήξαμε σε συμφωνία, και νομίζω πως αυτό είναι κακό νέο για το Ιράν περισσότερο απ’ ό,τι για τις ΗΠΑ», σημείωσε.

Συμπλήρωσε ακόμη ότι «φεύγουμε αφού υποβάλαμε πολύ απλή πρόταση, προσέγγιση που αποτελεί την τελική μας πρόσφορά και την καλύτερη που μπορούσαμε να κάνουμε. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα επιλέξουν να αποδεχτούν τους όρους μας ή όχι», υπογραμμίζοντας ότι «κάναμε πολύ σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας».

Ιράν: Παράλογες οι απαιτήσεις των αμερικανών

Από την άλλη πλευρά, η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB έδωσε τη δική της εκδοχή για το αδιέξοδο. «Η ιρανική αντιπροσωπεία διαπραγματεύτηκε αδιάκοπα κι εντατικά για 21 ώρες προκειμένου να υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντα του ιρανικού λαού. Παρά τις διάφορες πρωτοβουλίες από την πλευρά της, οι παράλογες απαιτήσεις της αμερικανικής πλευράς εμπόδισαν την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις έλαβαν έτσι τέλος», ανέφερε το IRIB μέσω Telegram.

Breaking: US Vice President JD Vance departs Islamabad 🇵🇰 after 21 hours of intense US–Iran peace talks.



Την ίδια στιγμή, το Πακιστάν επιχείρησε να κρατήσει ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας, καλώντας τις δύο πλευρές να τηρήσουν την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ισάκ Νταρ, υπογράμμισε πως «Είναι επιτακτικής σημασίας οι πλευρές να συνεχίσουν να σέβονται τη δέσμευσή τους υπέρ της κατάπαυσης του πυρός».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι «το Πακιστάν διαδραματίζει και θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο του για να διευκολύνει τον διάλογο ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τις ερχόμενες ημέρες».

Φορτωμένα τάνκερ πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, τρία υπερδεξαμενόπλοια γεμάτα με πετρέλαιο πέρασαν το Σάββατο από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών δεδομένων, σε αυτό που φαίνεται να είναι τα πρώτα πλοία που βγαίνουν από τον Κόλπο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας.

Ο αποκλεισμός των Στενών από την Τεχεράνη, που αποτελεί ένα κρίσιμο πέρασμα για περίπου το 20% των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει διαταράξει τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές και έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών, από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.