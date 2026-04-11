Η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Βουλής, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, έφτασε το Σάββατο στο Πακιστάν για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, με στόχο να βρεθεί λύση στη σύγκρουση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκονται επίσης στο Ισλαμαμπάντ, όπου θα γίνουν οι συνομιλίες.

Αν και η διεθνής κοινότητα ελπίζει σε μια μακροπρόθεσμη λύση και σε άμεση κατάπαυση του πυρός που να περιλαμβάνει και τον Λίβανο, οι συνομιλίες γίνονται σε κλίμα βαθιάς δυσπιστίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτός ο παράγοντας οδηγεί στη μορφή των λεγόμενων «έμμεσων συνομιλιών» στην πακιστανική πρωτεύουσα, οι οποίες θα αρχίσουν το απόγευμα.

Πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, οι δύο αντιπροσωπείες θα μείνουν στο ίδιο ξενοδοχείο (Serena), αλλά δεν θα συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο. Θα βρίσκονται σε διαφορετικά δωμάτια και Πακιστανοί αξιωματούχοι θα μεταφέρουν τα μηνύματα μεταξύ τους.

Οι επαφές ουσιαστικά αναμένεται να εξελιχθούν σε τρία διακριτά στάδια, εκ των οποίων τα δύο θεωρούνται δεδομένα και το τρίτο υπό προϋποθέσεις.

Αρχικά, κάθε αντιπροσωπεία θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με την πακιστανική πλευρά. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει γύρος έμμεσων διαβουλεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Όσον αφορά το τρίτο στάδιο, αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο και θα προχωρήσει μόνο αν υπάρξει απτή πρόοδος στις προηγούμενες φάσεις.

Στόχος είναι να βρεθεί κοινό έδαφος ώστε να συνεχιστούν οι ειρηνευτικές προσπάθειες. Αν υπάρξει πρόοδος, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν άμεσες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο άμεσο μέλλον.

Μέσω της μεσολάβησης του Πακιστάν, το Ιράν είχε συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 8 Απριλίου, όμως αυτή παραβιάστηκε λίγες ώρες αργότερα. Το Ισραήλ φέρεται να εξαπέλυσε την πιο φονική επίθεση από την αρχή της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, σε πυκνοκατοικημένες περιοχές του Λιβάνου, με περισσότερους από 350 νεκρούς.

Το Ισραήλ υποστήριξε ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβανόταν στη συμφωνία εκεχειρίας, διαψεύδοντας τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η κατάπαυση ισχύει «παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Πριν φτάσει στο Ισλαμαμπάντ, ο Γκαλιμπάφ έγραψε στο X ότι βασική προϋπόθεση για την έναρξη των συνομιλιών είναι η εκεχειρία στον Λίβανο και η αποδέσμευση των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων του Ιράν.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Βανς προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην «παίζει παιχνίδια» και κάλεσε το Ιράν να διαπραγματευτεί με «καλή πίστη».

«Όπως είπε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αν οι Ιρανοί θέλουν να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, είμαστε έτοιμοι να απλώσουμε το χέρι. Αν όμως προσπαθήσουν να μας κοροϊδέψουν, τότε η ομάδα διαπραγμάτευσης δεν θα είναι καθόλου δεκτική», δήλωσε ο Βανς πριν την αναχώρησή του.