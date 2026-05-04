Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο «Hill Dickinson», Έβερτον και Μάντσεστερ Σίτι αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 3-3 στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 35ης αγωνιστικής της Premier League.

Μεγάλη κερδισμένη είναι πλέον η Άρσεναλ η οποία μετά την «γκέλα» της Σίτι είναι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 76 βαθμούς, με την Σίτι να ακολουθεί με 71 με ένα ματς λιγότερο, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος.

Η Σίτι μπήκε καλύτερα στο ματς και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 43ο λεπτό με σουτ του Ντοκού με το 0-1 να είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο ωστόσο ήρθαν τα πάνω κάτω με την Έβερτον να κάνει μεγάλη αντεπίθεση και να πετυχαίνει τρία τέρματα.

Στο 68′ ισοφάρισε με τον Μπάρι, στο 73′ ο Ο’Μπράιεν με κεφαλιά έκανε το το 2-1 και στο 82’ ο Μπάρι έγραψε το 3-1 για την Έβερτον.

Την στιγμή που οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι άρχισαν να αποχωρούν από το γήπεδο, ο Χάαλαντ στο 83’ πέρασε την μπάλα πάνω από τον Πίκφορντ για το 3-2 και ξανά έβαλε την ομάδα του στο παιχνίδι.

Έτσι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντοκού με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 3-3.

Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 1 Μαϊου

Λιντς-Μπέρνλι 3-1

Σάββατο 2 Μαϊου

Γουλβς-Σάντερλαντ 1-1

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 3-0

Νιούκαστλ -Μπράιτον 3-1

Άρσεναλ-Φούλαμ 3-0

Κυριακή 3 Μαϊου

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ 3-2

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2

Δευτέρα 4 Μαϊου

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-3

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι 3-3

Επόμενη αγωνιστική (36η)

Σάββατο 9 Μαϊου

Λίβερπουλ – Τσέλσι (14:30)

Μπράιτον – Γουλβς (17:00)

Φούλαμ – Μπόρνμουθ (17:00)

Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ (17:30)

Κυριακή 10 Μαϊου

Μπέρνλι – Άστον Βίλα (16:00)

Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον (16:00)

Νότιγχαμ – Νιουκάστλ (16:00)

Γουεστ Χαμ – Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 11 Μαϊου

Τότεναμ – Λιντς (22:00)

Το πρόγραμμα Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι

Το πρόγραμμα της Άρσεναλ:

10 Μαϊου: Γουέστ Χαμ (εκτός έδρας)

17 Μαϊου: Μπέρνλι (εντός έδρας)

24 Μαϊου: Κρίσταλ Πάλας (εκτός έδρας)

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι:

9 Μαϊου: Μπρέντφορντ (εντός έδρας)

13 Μαϊου: Κρίσταλ Πάλας (εντός έδρας)

19 Μαϊου: Μπόρνμουθ (εκτός έδρας)

24 Μαϊου: Άστον Βίλα (εντός έδρας)