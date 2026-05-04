Το τέλος της μπασκετικής του καριέρας ανακοίνωσε ο Πολονάρα. O 32χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από σοβαρά προβλήματα υγείας, έκανε γνωστή την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στα social media.

Ο Πολονάρα τόνισε ότι επέλεξε να αποχωρήσει με το κεφάλι ψηλά, γιατί το σώμα του δεν του επιτρέπει να παίξει στο επίπεδο που θα ήθελε.

Αναλυτικά όσα έγραψε στην αναρτησή του:

«Ευχαριστώ τους προπονητές, τους συμπαίκτες και το ιατρικό επιτελείο κάθε ομάδας στην οποία βρέθηκα, που με κάνατε να νιώσω καλός παίκτης, αλλά πάνω απ’ όλα άνθρωπος… Ευχαριστώ όσους με έβρισαν στα social media και στα γήπεδα, ήσασταν η δύναμή μου!!!!

Θα ήθελα αυτή η στιγμή να μην ερχόταν ποτέ. Προσπάθησα, ξεκινώντας πάλι τις ατομικές προπονήσεις, αλλά καταλαβαίνω ότι ήρθε η ώρα να πω «αντίο» στο μπάσκετ ως παίκτης, γιατί δεν θα είμαι πια ο παίκτης που ήμουν και θέλω να με θυμάστε γι’ αυτό που υπήρξα!! Θα μου λείψεις, πορτοκαλί θεά».