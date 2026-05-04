Οι Ιταλοί διαιτητής δεν του «πηγαίνουν» του Ολυμπιακού ο οποίος έχει σοβαρά παράπονα από τους ρέφερι της γειτονικής χώρας και μάλιστα σε τρία διαφορετικά ντέρμπι.

Μάσα, Μαρέσκα και Σότσα έχουν περάσει από την χώρα μας σε παιχνίδια των Πειραιωτών, με τα λάθη να είναι αρκετά, όπως αναφέρουν στο μεγάλο λιμάνι.

Πιο πρόσφατο ματς αυτό με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όπου οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 3-1 με τον διαιτητή Σότσα, τους βοηθούς και τον Παϊρέτο στο VAR να «κλείνουν» τα μάτια σε φάσεις που οι Πειραιώτες θεωρούν πως αδικήθηκαν.

Αρχικά στο 11’ όταν Μπάμπα πάτησε τον Κοστίνια λίγο πριν αυτός μπει στην περιοχή του ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα να τον προλάβει ο Παβλένκα. Ο Σότσα δεν έδωσε φάουλ υπέρ του Κοστίνια, ούτε κίτρινη έβγαλε στον Μπάμπα.

Στο 13′, δεν υπήρχε κόρνερ, καθώς η μπάλα χτύπησε τελευταία στον Κένι μετά το διώξιμο του Πιρόλα, ενώ στην συνέχεια της φάσης και από την εκτέλεση του κόρνερ στο 15’ ο ΠΑΟΚ σκόραρε με τον Γερεμέγεφ, όμως το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει επειδή ο Μπάμπα ήταν μπροστά από τον Τζολάκη και έκλεινε το οπτικό πεδίο του γκολκίπερ του Ολυμπιακού.

Ο δεύτερος βοηθός και ο VAR Παϊρέτο έκλεισαν τα μάτια σε ολοκάθαρη παράβαση – καρμπόν με το γκολ του Ολυμπιακού που ακυρώθηκε στο ματς των play off με την ΑΕΚ.

Στο 42 ο Ορτέγκα πήρε κίτρινη για πάτημα σε αντίπαλο, την στιγμή κατά την οποία είχαν μείνει ατιμώρητα νωρίτερα δύο τέτοια φάουλ παικτών του ΠΑΟΚ, ενώ 65′ δευτερόλεπτα πριν από το 3-1 του ΠΑΟΚ, ο Μιχαηλίδης σπρώχνει και ρίχνει στο έδαφος τον Ορτέγκα. Ο διαιτητής δεν καταλογίζει φάουλ και στην εξέλιξη της φάσης ο ΠΑΟΚ σημείωνει τρίτο γκολ.

Τέλος, στο 74′ θα έπρεπε να δοθεί πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού για χέρι του Κένι.

Ο Μάσα στο 1-3 με την ΑΕΚ

Πριν από τον Σότσα, ο Ολυμπιακός είχε πολλά παράπονα από την διαιτησία του Ιταλού Μάσα, στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στις 23 Απριλίου 2023 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου η Ένωση επικράτησε με 1-3.

Συγκεκριμένα, σε εκείνο το παιχνίδι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν παράπονα από το 1ο λεπτό όταν ο Μάσα έπρεπε να σφυρίξει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού όταν ο Βίντα κράτησε τον Μπακαμπού, στο 8’ έπρεπε να σφυρίξει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού όταν ο Μουκουντί της ΑΕΚ έσπρωξε τον Βαλμπουενά.

Στο 13′ κακώς ο διαιτητής δεν σφύριξε πέναλτι σε σπρώξιμο στο Μπακαμπού και πως έπρεπε ο VAR να συστήσει στο διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης για πέναλτι. Στο 18′ σωστά ο Α βοηθός υπέδειξε οφσάιντ παίκτη της ΑΕΚ, όμως θα μπορούσε ο διαιτητής να παίξει το πλεονέκτημα.

Στο 27′ θα έπρεπε να σφυρίξει επιθετικό φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού (έσπρωξε ο Ελίασον τον Ρέαμπτσουκ), αντί να υποδείξει κόρνερ υπέρ της ΑΕΚ. Στο 30′ θα έπρεπε να υποδείξει κίτρινη κάρτα στον Σιμάνσκι της ΑΕΚ για ανακοπή υποσχόμενης επίθεσης. Στο 35′ θα επρεπε να σφυρίξει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού για αντικανονικό μαρκάρισμα στον Φορτούνη (κλωτσιά στην κνήμη) και στο 38’ θα έπρεπε να αποβάλλει με κόκκινη κάρτα τον Σιμάνσκι για σοβαρό επικίνδυνο παίξιμο στον Βαλμπουενά, πάτημα με τις τάπες του στον αχίλλειο τένοντα.

Για το ίδιο πάντα παιχνίδι με την Ένωση, οι Πειραιώτες τόνιζαν τότε πως και στο 41′ κακώς υπέδειξε κίτρινη κάρτα στον Ρόντινέι, καθώς το μαρκάρισμα του δεν ήταν ριψοκίνδυνο. Στο 66′ ο Μάσα κακώς δεν σφύριξε φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια ο Φορτούνης έκανε φάουλ σωστά σφύριξε και υπέδειξε και κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού για αντιαθλητική συμπεριφορά. Έπρεπε όμως να υποδείξει και δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Σιμάνσκι της ΑΕΚ για την αψιμαχία που είχαν μεταξύ τους.

Στο 82′ κακώς σφύριξε πέναλτι όταν ο Βίντα έπεσε στην περιοχή και κακώς ο VAR δεν συνέστησε στον διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης, για μη παράβαση πέναλτι. Δεν υπήρξε καμία επαφή από τον Ρέαμπτσουκ. Τέλος, στις καθυστερήσεις κακώς ο Β βοηθός και ο διαιτητής δεν σφύριξε φάουλ πριν από το γκολ της ΑΕΚ, κακώς ο VAR δεν συνέστησε στο διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης για παράβαση φάουλ πριν από το γκολ.

Το ματς με τον Παναθηναϊκό που διακόπηκε

Την ίδια χρονιά με τον αγώνα με την ΑΕΚ στις 22 Οκτωβρίου 2023, ένας ακόμη Ιταλός διαιτητής σφύριξε ντέρμπι του Ολυμπιακού με αντίπαλο αυτή τη φορά τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο το οποίο διακόπηκε οριστικά στο 1-1, στο 49ο λεπτό με τον τραυματισμό του Χουάνκαρ.

Διαιτητής ήταν ο Μαρέσκα και οι Πειραιώτες είχαν και σε αυτό το παιχνίδι πολλά παράπονα. Αρχικά στο 6′ ο Α βοηθός υπέδειξε οφσάιντ, όμως η φάση ήταν οριακή και έπρεπε να το υποδείξει μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης. Στο 12’ ο Μαρέσκα έπρεπε να υποδείξει κίτρινη κάρτα στον Σένκεφελντ του Παναθηναϊκού για ριψοκίνδυνο παίξιμο, πάτημα στο πόδι του Μασούρα.

Στο 30′ στο γκολ του Παναθηναϊκού από το μακρινό πλάνο που έδειξαν δεν είναι ξεκάθαρο αν ήταν οφσάιντ ο Ιωαννίδης. Εγινε έλεγχος επιβεβαίωσης από το VAR για οφσάιντ, όμως έπρεπε να δείξουν την φάση χρησιμοποιώντας την τρισδιάστατη γραμμή του οφσάιντ στον Ιωαννίδη. Ο οποίος έκανε κίνηση να μαρκάρει τον αντίπαλό του αμυντικό, που αν ήταν οφσάιντ έπρεπε να τον τιμωρήσουν γιατί επηρέασε τον αντίπαλό του.

Στο 31′ κακώς ο Ιταλός διαιτητής σφύριξε επιθετικό φάουλ σε βάρος του Μασούρα, δεν έκανε κάτι το αντικανονικό, ενώ στο 34′ έπρεπε να υποδείξει κίτρινη κάρτα στον Παλάσιος του Παναθηναϊκού για ριψοκίνδυνο παίξιμο στο πόδι του Ποντένσε.

Στο 43′ έπρεπε να σφυρίξει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού όταν παίκτης του Παναθηναϊκού μάρκαρε αντικανονικά τον Φορτούνη. Στην αμέσως επόμενη διακοπή ο Φορτούνης διαμαρτυρήθηκε στο διαιτητή και του υπέδειξε κίτρινη κάρτα.