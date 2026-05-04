Η Νότιγχαμ Φόρεστ πέρασε πανηγυρικά από «Στάμφορντ Μπριτζ», επικρατώντας με 3-1 της Τσέλσι και αύξησε την διαφορά της από την ζώνη του υποβιβασμού στους 6 βαθμούς.

Παρών στο Λονδίνο για την αναμέτρηση της Φόρεστ ήταν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που είδε την ομάδα του να παίζει όπως έπρεπε για να κερδίσει.

Μάλιστα μετά το τέλος της αναμέτρησης και κατά την έξοδό του από το «Στάμφορντ Μπριτζ», ο Βαγγέλης Μαρινάκης γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους της Φόρεστ που έκαναν το ταξίδι από το Νότιγχαμ στο Λονδίνο.