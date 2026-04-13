Οι ΗΠΑ προχωρούν στην εφαρμογή ναυτικού αποκλεισμού σε κρίσιμες θαλάσσιες ζώνες γύρω από το Ιράν, μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών που διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν και την κατάρρευση της διπλωματικής προσπάθειας αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), ο αποκλεισμός τίθεται σε ισχύ τη Δευτέρα στις 10:00 ώρα Ουάσινγκτον, δηλάδή 17.00 ώρα Ελλάδας και αφορά όλα τα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει περιορισμούς και σε τμήμα των θαλάσσιων περιοχών κοντά στο Στενό του Ορμούζ, τον σημαντικότερο ενεργειακό κόμβο παγκοσμίως, από τον οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

«Ο αποκλεισμός ξεκινά άμεσα» – Τι λέει το Πεντάγωνο

Η CENTCOM ανέφερε ότι τα μέτρα θα εφαρμοστούν «αμερόληπτα σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας», εφόσον αυτά κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια.

Ωστόσο, διευκρινίστηκε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα για πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ χωρίς σύνδεση με το Ιράν δεν θα παρεμποδίζεται πλήρως, επιχειρώντας να περιοριστεί ο κίνδυνος γενικευμένης ναυτικής σύγκρουσης.

Παρά ταύτα, ναυτιλιακές πηγές αναφέρουν ήδη ότι δεξαμενόπλοια αποφεύγουν την περιοχή, ενόψει της κλιμάκωσης.

Τραμπ: «Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να εκβιάζει τον κόσμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνοντας τις επιχειρήσεις του αμερικανικού ναυτικού, προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, κατηγορώντας το Ιράν για «εκβιασμό μέσω των θαλάσσιων οδών».

«Είμαστε αποφασισμένοι να ανοίξουμε το Στενό και να σταματήσουμε κάθε προσπάθεια του Ιράν να κερδίζει από τον έλεγχό του», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα social media.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων ή εμπορικών πλοίων θα έχει «συντριπτικές συνέπειες»:

«Οποιοσδήποτε Ιρανός πυροβολήσει εναντίον μας ή εναντίον ειρηνικών πλοίων θα εξαφανιστεί», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με διεθνή μέσα.

Νετανιάχου: Στηρίζουμε τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε σήμερα τη στήριξή του στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας πως βρίσκεται σε στενό συντονισμό για το θέμα με τις ΗΠΑ.

«Το Ιράν παραβίασε τους κανόνες (των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν), ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να επιβάλει έναν ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Στηρίζουμε βεβαίως αυτήν τη σθεναρή θέση και βρισκόμαστε σε συνεχή συντονισμό με τις ΗΠΑ».

Βρετανία και Γαλλία δεν θα συμμετάσχουν στον αποκλεισμό

Οι εξελίξεις προκαλούν ήδη έντονες αντιδράσεις μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ.

Χώρες του ΝΑΤΟ, όπως η Βρετανία και η Γαλλία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αρνούνται να συμμετάσχουν στον αποκλεισμό, επισημαίνοντας τον κίνδυνο γενικευμένης σύγκρουσης και την ανάγκη διατήρησης ανοιχτών θαλάσσιων διαδρόμων. Μάλιστα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο θα διοργανώσει «μέσα στις επόμενες ημέρες» μια διάσκεψη με τις χώρες που είναι έτοιμες να συνεισφέρουν σε μια πολυεθνική ειρηνική αποστολή στόχος της οποίας θα είναι να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της, τονίζει την ανάγκη «άμεσης επαναφοράς της ναυσιπλοΐας», με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να χαρακτηρίζει το ζήτημα «ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια σταθερότητα».

Τι λέει το Ιράν για τον ναυτικό αποκλεισμό

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι ο ο αποκλεισμός είναι «de facto πολεμική ενέργεια» και προειδοποιεί ότι μπορεί να απαντήσει με: επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις στον Κόλπο ή περιορισμό της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ιρανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να τους «στραγγαλίσουν οικονομικά.