Η ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν γύρω από τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ κλιμακώνεται, με τις διεθνείς παρεμβάσεις να διαδέχονται η μία την άλλη, αποτυπώνοντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια.

Το Κρεμλίνο επέκρινε σήμερα την ανακοίνωση που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ πως οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας πως αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές.

«Τέτοιου είδους ενέργειες πιθανόν θα συνεχίσουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές. Αυτό μπορεί να το υποθέσει κανείς με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Russia warns of US blockade can start are full world war



Spokesperson for the Russian presidential office Dmitry Peskov warns that the U.S. blockade of Iranian ships is going to be bad for global markets.



Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε πως θα αποκλείσει τη ναυτική κυκλοφορία προς και από ιρανικά λιμάνια από τις 17:00 ώρα Ελλάδας σήμερα, μια κίνηση που θα εμποδίσει περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου την ημέρα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές, περιορίζοντας περαιτέρω τον εφοδιασμό παγκοσμίως.

Ήδη το αργό πετρέλαιο, έσπασε ξανά το φράγμα των 100 δολαρίων.

Όπως επισήμανε ο Πεσκόφ, πολλές διαστάσεις του εν λόγω σχεδίου παραμένουν ασαφείς.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα επαναφέρει στο προσκήνιο την πρότασή της να παραλάβει ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας αποκλιμάκωσης.

Military experts say the U.S. Navy should have no problem pulling off a blockade of the strategic Strait of Hormuz—but its success in maintaining control of the waterway is far less certain.



«Αυτή η πρόταση διατυπώθηκε από τον πρόεδρο (Βλαντίμιρ Πούτιν) κατά τη διάρκεια επαφών με τις ΗΠΑ, όπως και με χώρες της περιοχής. Η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει, όμως δεν έχει υλοποιηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής προεδρίας.

Σε αυτοσυγκράτηση καλεί το Πεκίνο

Την ίδια στιγμή, το Πεκίνο επιλέγει πιο ήπιους τόνους, καλώντας σε αυτοσυγκράτηση και πολιτική διαχείριση της κρίσης.

Η Κίνα ζητεί για ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές, δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση για την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσει ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μετά την αποτυχία των συνομιλιών με το Ιράν.

Το να διατηρηθεί η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός ασφαλής, σταθερή και ανεμπόδιστη εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον της διεθνούς κοινότητας, σημείωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Τζιακούν.

Η Κίνα δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με όλες τις πλευρές για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας, ενώ εκφράζει την ελπίδα ότι θα τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε μετά τις άκαρπες συνομιλίες στο Πακιστάν.

«Η Κίνα ελπίζει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη θα σεβαστούν την προσωρινή κατάπαυση του πυρός, θα συνεχίσουν να ρυθμίζουν τις διαφορές με πολιτικά και διπλωματικά μέσα, θα αποφύγουν την επανέναρξη των εχθροπραξιών και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια γρήγορη επάνοδο της ειρήνης», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος.

Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά με πιο αιχμηρή κριτική, κινείται και η Ισπανία, αμφισβητώντας ευθέως τη σκοπιμότητα της αμερικανικής απόφασης.

Ισπανία: «Ο αμερικανικός αποκλεισμός των Στενών δεν έχει κανένα νόημα»

Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ που ανακοινώθηκε χθες, Κυριακή, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δεν έχει κανένα νόημα», δήλωσε η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας Μαργκαρίτα Ρόμπλες.

«Πιστεύω επίσης ότι είναι κάτι που δεν έχει κανένα νόημα (…) Αποτελεί άλλο ένα επεισόδιο σε όλη αυτήν την παρέκκλιση στην οποία μας έχουν οδηγήσει», σημείωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια ισπανική τηλεόραση.