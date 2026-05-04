Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-2 σετ στον ΠΑΟΚ στον 3ο τελικό της Volley League, έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών και πλέον χρειάζεται μία νίκη για να κατακτήσει τον τίτλο.

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες ήταν κοντά με ανατροπές στο σκορ, ωστόσο ο Παναθηναϊκός με τους Γκάσμαν και Γιάντσουκ πέρασε μπροστά και στο τέλος με λάθος του Κόλεβ πήρε το σετ με 25-23.

Ανάλογο ήταν και το δεύτερο σετ, με τον ΠΑΟΚ να ξεφεύγει με 15-19 και παρά το προσπέρασμα των γηπεδούχων με πόντους του Τζέντρικ πήρε το σετ με 21-25.

Ο ΠΑΟΚ στο τρίτο σετ συνέχισε να έχει καλύτερη εικόνα με τον Έρνάντες τον Κόλεβ και τον Κοκκινάκη με επίθεση στο τέλος να κατακτά το σετ με 22-25.

Η συνέχεια ωστόσο ανήκε στον Παναθηναϊκό. Στο τέταρτο σετ οι «πράσινοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο πήραν προβάδισμα με 16-10 και 18-11 και «τελείωσαν» το σετ με 25-18 οδηγώντας τον αγώνα με τάι-μπρέικ.

Στο τάι-μπρέικ οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα το παιχνίδι πήγε στο 13-13 όμως το λάθος σερβίς του Κόλεβ και στην συνέχεια ο Σπίριτο έκαναν το 16-14 για τον Παναθηναϊκό.

Επόμενος αγώνας για τις δύο ομάδες είναι το προσεχές Σάββατο (9/5, 17:30) στο κλειστό της Πυλαίας.

Τα σετ: 25-23, 21-25, 22-25, 25-18, 16-14