Περισσότερα από 20 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

Νωρίτερα σήμερα, η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού είχε ανακοινώσει ότι κανένα πλοίο δεν κατάφερε να περάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές, ενώ έξι εμπορικά πλοία υπάκουσαν στις εντολές και επέστρεψαν πίσω.