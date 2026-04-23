Η Ευρώπη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας ενεργειακής θύελλας, καθώς η κρίση στον Περσικό Κόλπο υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο ευάλωτη παραμένει η ήπειρος στον «εκβιασμό» του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Την ώρα που οι τιμές χτυπούν κόκκινο και τα εργοστάσια απειλούνται με αναστολή λειτουργίας, τα υδροηλεκτρικά φράγματα και τα τεχνητά τους ταμιευτήρια αναδεικνύονται σε κρυφό χαρτί για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Η σύγκρουση γύρω από το Στενό του Ορμούζ και η προσωρινή διακοπή της ναυσιπλοΐας υπενθυμίζουν ότι κάθε γεωπολιτικός κραδασμός στη Μέση Ανατολή μεταφράζεται αυτόματα σε ενεργειακό σοκ για την Ευρώπη.

Παρά το πρόσκαιρο «ανακουφιστικό» μήνυμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επαναλειτουργία του περάσματος, οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμένουν εύθραυστες και εκτεθειμένες. Σε αυτό το τοπίο, η ήπειρος καλείται να επανεξετάσει όχι μόνο τις πηγές ενέργειας, αλλά κυρίως τον τρόπο αποθήκευσής της.

Ευρώπη και ενέργεια: Τα φράγματα ως στρατηγικό όπλο

Σε αντίθεση με τις εικόνες από τις πετρελαϊκές εξέδρες του Τέξας ή τα τάνκερ στον Περσικό Κόλπο, η πραγματική ανατροπή για την Ευρώπη μπορεί να έρθει από τις ήσυχες ορεινές λίμνες της Νορβηγίας και της Σουηδίας. Η Νορβηγία, που συχνά ταυτίζεται με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ήδη καλύπτει περίπου το 88% της εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρισμού από υδροηλεκτρική ενέργεια, ενώ άλλο 10% προέρχεται από την αιολική. Αντίστοιχα, η κρατική σουηδική Vattenfall διαχειρίζεται περί τα 100 υδροηλεκτρικά εργοστάσια, ενώ Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία διατηρούν επίσης ισχυρό υδροηλεκτρικό αποτύπωμα.

Το κρίσιμο όμως πλεονέκτημα για την Ευρώπη δεν είναι μόνο η παραγωγή, αλλά η αποθήκευση ενέργειας μέσω υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων. Σε αυτούς, το νερό λειτουργεί σαν φυσική μπαταρία: όταν υπάρχει ζήτηση, απελευθερώνεται και περνά μέσα από στροβίλους παράγοντας ηλεκτρισμό. Η Νορβηγία κατέχει περίπου τη μισή υδροηλεκτρική αποθηκευτική ικανότητα της Ευρώπης, με ποταμούς όπως ο Otra να στηρίζουν 14 ταμιευτήρες μόνο στον δήμο Bykle – ενέργεια ισοδύναμη με 20 εκατομμύρια μπαταρίες Tesla.

Ευρώπη και ενέργεια: Η εκτόξευση των ΑΠΕ αλλά και το κενό στην αποθήκευση

Το τελευταίο διάστημα η Ευρώπη καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με 16,4 GW νέας αιολικής ισχύος και 65,6 GW νέας ηλιακής ισχύος να εγκαθίστανται μόνο πέρυσι. Ήδη η αιολική ενέργεια κάλυψε το 39,1% της ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ, η υδροηλεκτρική το 29,9% και η ηλιακή το 22,4%, οδηγώντας σχεδόν το μισό της ηλεκτρικής παραγωγής της Ένωσης σε πράσινες πηγές. Όμως, όσο οι ΑΠΕ αυξάνονται, τόσο πιο πιεστική γίνεται η ανάγκη να αποθηκεύεται αυτή η ενέργεια όταν ο άνεμος κοπάζει ή ο ήλιος χάνεται.

Εδώ ακριβώς μπαίνουν στο παιχνίδι τα αντλησιοταμιευτικά σχήματα, με την Ευρώπη και την ενέργεια να «δένονται» σε ένα νέο στρατηγικό μοντέλο. Στη νότια Νορβηγία, εταιρείες όπως η Å Energi σχεδιάζουν να χρησιμοποιούν φθηνή ενέργεια – όταν, για παράδειγμα, φυσά δυνατά στη Βόρεια Θάλασσα – για να αντλούν νερό πίσω στους ορεινούς ταμιευτήρες. Όταν οι τιμές και η ζήτηση αυξηθούν, το νερό θα απελευθερώνεται ξανά μέσα από τους στροβίλους, λειτουργώντας σαν μια γιγάντια φυσική μπαταρία που στηρίζει το δίκτυο της Ευρώπης.

Ευρώπη και ενέργεια: Γεωπολιτικός κίνδυνος, κλιματική πίεση και παράθυρο ευκαιρίας

Η σημερινή εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα στοιχεία εισαγωγών: σχεδόν οι μισές εισαγωγές πετρελαίου από τρίτες χώρες και το 71% του φυσικού αερίου προέρχονται από ΗΠΑ, Νορβηγία, Σαουδική Αραβία, Αλγερία, Ρωσία, Καζακστάν και Ηνωμένο Βασίλειο. Σε μια εποχή όπου η παγκοσμιοποίηση τρίζει, οι συγκρούσεις στον Περσικό Κόλπο κλιμακώνονται και οι σχέσεις Τραμπ–Ευρώπης είναι εύθραυστες, η ενεργειακή εξάρτηση μετατρέπεται σε στρατηγική ευπάθεια πρώτου μεγέθους.

Ταυτόχρονα, η κλιματική αλλαγή αρχίζει να πιέζει και τα υδροηλεκτρικά συστήματα, με μελέτες να δείχνουν ότι μέχρι το 2050 σχεδόν το 40% των προγραμματισμένων υδροηλεκτρικών φραγμάτων παγκοσμίως θα βρίσκεται σε λεκάνες με υψηλό κίνδυνο πλημμύρας. Για την Ευρώπη, ο κίνδυνος θεωρείται μέχρι στιγμής μέτριος, όμως η πρόκληση λειτουργεί ως υπενθύμιση: η απάντηση δεν είναι η επιστροφή στα ορυκτά καύσιμα, αλλά η επιτάχυνση της στροφής προς τις ΑΠΕ και την έξυπνη αποθήκευση ενέργειας. Έτσι, τα νερά, τα φράγματα και τα ταμιευτήρια μπορούν να λειτουργήσουν ως κρίσιμος «κρυφός σύμμαχος» μιας Ευρώπης που αναζητά πραγματική ενεργειακή ανεξαρτησία σε ένα όλο και πιο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.