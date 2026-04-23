Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, δήλωσε ότι ελπίζει σε «θετική πρόοδο» από το Ιράν, μετά τη σημερινή του συνάντηση με Αμερικανίδα αξιωματούχο στην πρωτεύουσα της χώρας.

Ο Μοχσίν Νακβί συναντήθηκε με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ, Νάταλι Μπέικερ, στο Ισλαμαμπάντ, όπου συζήτησαν τις προσπάθειες για την πραγματοποίηση ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Οι συνομιλίες αυτές επρόκειτο να διεξαχθούν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ωστόσο αναβλήθηκαν επ’ αόριστον, καθώς το Ιράν δεν επιβεβαίωσε πότε θα αποστείλει την αντιπροσωπεία του.

Η καθυστέρηση αυτή οδήγησε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να ανακοινώσει παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με τον Νακβί, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν και η στρατιωτική ηγεσία της χώρας εργάζονται εντατικά «σε κάθε επίπεδο» με στόχο την υποστήριξη μιας ειρηνικής κατάληξης στον πόλεμο με το Ιράν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι όλες οι πλευρές θα δώσουν μια ευκαιρία στη διπλωματία.

Ο Πακιστανός υπουργός επαίνεσε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ από την πλευρά της η Νάταλι Μπέικερ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν τον «εποικοδομητικό ρόλο» του Πακιστάν στην προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Σύμφωνα με το Sky News, στο Ισλαμαμπάντ παραμένει σε ισχύ ο μηχανισμός ασφαλείας για τις συνομιλίες, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να μην είναι σαφές εάν και πότε αυτές θα πραγματοποιηθούν.