Αιφνιδιαστικές εξελίξεις σημειώνονται στο αμερικανικό Πεντάγωνο, καθώς ο Τζον Φίλαν αποχωρεί άμεσα από τη θέση του γραμματέα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που έγινε την Τετάρτη. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αποχωρήσεων ή απομακρύνσεων στρατιωτικών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Την ανακοίνωση έκανε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, ο οποίος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε ότι ο Τζον Φίλαν «αποχωρεί από τη διοίκηση, με άμεση ισχύ». Μέχρι να οριστεί αντικαταστάτης, καθήκοντα γραμματέα αναλαμβάνει προσωρινά ο υφυπουργός του Ναυτικού, Χανγκ Κάο.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση και μίλησαν στο Axios, ο Τζον Φίλαν φέρεται να μην είχε αντιληφθεί τον ρόλο του εντός της διοίκησης. «Δεν καταλάβαινε ότι δεν ήταν το αφεντικό. Η δουλειά του είναι να ακολουθεί τις εντολές που του δίνονται, όχι εκείνες που θεωρεί ο ίδιος ότι πρέπει να δοθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ένα άτομο με γνώση των εξελίξεων. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι «δεν τα πήγαινε καλά» με τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Ντόναλντ Τραμπ, Πιτ Χέγκσεθ και Τζον Φίλαν

Παράλληλα, άλλη πηγή σημείωσε ότι ο Τζον Φίλαν διατηρούσε καλή σχέση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την εξέλιξη της αποχώρησής του.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι μόλις μία ημέρα πριν την ανακοίνωση, την Τρίτη το απόγευμα, ο Τζον Φίλαν είχε συναντηθεί με περίπου δώδεκα δημοσιογράφους, προκειμένου να συζητήσει το μέλλον του Πολεμικού Ναυτικού και σημαντικά επενδυτικά προγράμματα, όπως το σχέδιο «Golden Fleet» και τα νέα πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων θωρηκτών και φρεγατών.

Ο Τζον Φίλαν, ο οποίος είχε μακρά πορεία στον χρηματοοικονομικό τομέα, είχε εγκριθεί από τη Γερουσία πριν από περίπου έναν χρόνο για τη συγκεκριμένη θέση, καθιστώντας την αποχώρησή του ακόμη πιο αιφνιδιαστική.